«Это сюр!»: в Башкирии просят расширить список причин покидать дом при самоизоляции

- В Уфе, в условиях нехватки человеческих и иных ресурсов уже сейчас службы доставки продуктов не справляются с объёмом работы, уже сейчас звучат жалобы уфимцев на то, что ждать придётся не меньше трех-пяти дней. И эта тенденция будет только нарастать, - написала Екатерина Телина. - Видится целесообразным, разумным и правильным разделить и делегировать заботу о пожилых и недееспособных гражданах на два потока: тем, кому некому помочь, безусловно нужна поддержка волонтёров и других соцслужб. Но тем, у кого есть любящие родственники, необходима и исключительно важна забота собственной семьи.