Эксперт назвал ложные симптомы коронавируса

Он рассказал также, что люди, которые много переживают, действительно могут быть более подверженными заражению коронавирусом. Ведь стресс приводит к повышенному всплеску гормонов коры надпочечников. Их длительное воздействие угнетает иммунную систему. К сожалению, таким же образом действуют и слишком длительные положительные эмоции.