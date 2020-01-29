Не забили ни в матче, ни в буллитах. «СЮ» снова потерпел поражение в Хабаровске

«Салават Юлаев» впервые в истории КХЛ не забросил ни во время игры, ни во время буллитной серии. Последнее обстоятельство более или менее известно, до этого было 20 матчей с «пустыми» буллитами и пара поражений 0:1Б. Но такой «сухой дубль» — впервые.

Хотя начало встречи не предвещало проблем. После вчерашнего проигрыша были внесены изменения как в состав, так и в тактику. Первый и, частично, третий период были более или менее приемлемы. Обсудим ключевые перемены.

«СЮ» стал чуть больше вбрасывать (9/28 против 5/28 вчера), но акцент был сделан только на первый период, потом снова стало мало. Подопечные Александра Гулявцева отреагировали длинными передачами и стали лучше сохранять шайбу.

Возврат Сакари Маннинена в первое звено был, по идее, призван ускорить топ-сочетание и добавить надежности «на точке». Строго говоря, это не очень помогло. Ни первое, ни остальные звенья в атаке содержательны не были. Несколько раз его звену приходилось даже защищаться.

Во втором периоде — тотальный перевес на вбрасываниях (17-2). Это вылилось и в итоговое преимущество. В своей зоне это было особенно важно, памятуя о вчерашнем втором голе.

СЮ Амур %СЮ Зона атаки 13 6 68,42% Средняя зона 7 6 53,85% Зона защиты 14 2 87,50% 5 на 5 26 12 68,42% В целом 34 14 70,83%

Особенно поначалу было больше готовности бросать из любых позиций, отсюда больше бросков со входа (6 против 3) и больше участия защитников (13 против 9).

Самое существенное - больший объем борьбы как в своей, так и в чужой зонах и больше прессинга. Комментатор матча Александр Неценко метко заметил, что весь матч прошел у бортов.

Помогло ли это все обострить игру и заставить вратаря «Амура» Евгения Аликина дрогнуть? Нет. Более того, за исключением овертайма «бело-зеленые» смотрелись даже менее остро, чем вчера. Уфимцы сыграли очень просто и прагматично, но мало даже доводили дело до подставлений или борьбы на пятаке. «Амур» больше терпел и нередко просто отбрасывался, но и терпеть надо уметь. Классическая победа «вторым номером».

Линус Умарк в овертайме бросал 4 раза. Весь «Амур» — трижды. Один только швед за счет скорости и катания легко мог убирать всех полевых соперника и только он был ответственен за опасность в дополнительное время. Однако, 25-летний кипер Евгений Аликин — с запасом лучший в матче. У Юхи Метсолы даже близко не было такой работы.

С точки зрения движения, передачи друг другу шайбы и давления (но не эффективной организации форчекинга, а именно физического воздействия) — это был неплохой матч. Видимо, все ресурсы были брошены именно в беготню и массовый обстрел.

Комбинаций практически не было, индивидуально мастерство тоже почти никто не проявил, при лучшем составе «на бумаге» Уфа должна была забивать хоть раз. Тренерский штаб Николая Цулыгина заслуживает за матч неудовлетворительной оценки — работа над ошибками не была закончена.

«Юлаевцы» все еще дарят сопернику игру 5 на 4. На сей раз фолили те, от кого этого обычно не ждут. Захар Арзамасцев не удалялся подряд 16 матчей, но сейчас у него в 5 матчах 3 штрафа. Филип Ларсен до сегодняшнего дня не преступал черту закона 19 игр. Особняком стоит нарушение численного состава. Отбивались в этот момент как раз лидеры.

Тренды те же. Седьмое подряд гостевое поражение башкирской команды (11 в 12 встречах), пятый подряд проигрыш в Хабаровске.

Обращаясь к расширенной статистике, отметим положительно большую долю бросков в створ в общей бросковой доле (вчера до ворот долетала лишь половина) и негативно — слабый показатель пересечения средней зоны через раскат (так же форчек, подбор и перехват). Доля смен, закончившихся броском, чуть уменьшилась (11,56% против 12,5% накануне).

СЮ Амур Corsi for (CF) 47 45 CF, % 51,09% 48,91% Голы 5 на 5 0 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 20 12 PDO, % 100,00% 100,00% Броски мимо створа 25 27 БВ вообще 30 21 Доля БВ в общем числе бросков 54,55% 43,75% БВ за минуту в атаке 2,22 2,36 Блокшоты за минуту в защите 1,12 0,30 БВ после ВВбр 5 на 5 3 0 БВ после входа 5 на 5 6 2 БВ первой тройки 10 3 БВ защитников 13 8 Пробросы 5 на 5 5 6 ВВбр после пробросов 6 5 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 26 27 Брак при входе 5 на 5 22 14 Успешный вход, % 54,17% 65,85% Вброс 5 на 5 9 6 Брак при вбросе 5 на 5 19 17 Успешный вброс, % 32,14% 26,09% Использование входа 5 на 5, % 63,16% 64,06% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 45 34 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 102 76 Смены в атаке, % 44,12% 44,74% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 14 13 Доля входа с БВ 29,17% 31,71% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 0 0 Доля вброса с БВ 0,00% 0,00% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 17 13 Доля смен с БВ 11,56% 11,82%

Победный результат требует либо системного хоккея, либо высокого уровня индивидуального мастерства при соответствующей самоотдаче (а лучше, когда есть оба компонента). «Амур» выиграл, пойдя по первому пути (выбор невелик — лидер Тормаш Зогорна играет второй матч после месячной реабилитации). Уфимские игроки не нашли ответа.

Александр Бурмистров довел безголевой период до 19 встреч (0+4, 23 БВ, -3, 4 минуты штрафа за отрезок). Я искренне не понимаю, зачем команде центральный, который хорош на вбрасываниях через раз, не очень помогает в защите, но почему-то играет в первом-втором звене, выходит в большинстве и носит нашивку ассистента. Это доверие иррационально.

Однако, и другие должны с себя спрашивать. Например, Максим Майоров не бросал по воротам, у Хартикайнена один бросок. Ноль буллитов это нонсенс и почти все они были тривиальны, Хартикайнен даже по воротам не попал. Теему в Хабаровске словно подменили.

В итоге был сыгран второй подряд несмотрибельный матч с утешительным призом в виде одного результативного балла. Так просто нельзя. По сути, сейчас «СЮ» держится в зоне плей-офф еще и за счет поражений конкурентов. У самих игры не было.