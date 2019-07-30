Под кем трещит лед: уфимский хоккеист обвинил директора «Салавата Юлаева» в коррупции

Хроника событий

4 июля. Экс-игрок «Тороса» Тимур Бараев сказал, что в сезоне 16/17 спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов просил у него деньги за место в составе фарм-клуба «юлаевцев»: «При подписании контракта в тренерской с глазу на глаз, В. А. Чижов попросил выйти своих помощников и потребовал с меня взятку за то, что оставляет меня в составе команды. Я сделал вид, что не понял его».

Тогда Чижов был главным тренером «глыб».

5 июля. ProUfu.ru сообщают со ссылкой на пресс-службу «СЮ», что «в ближайшее время спортивный директор Василий Чижов выступит с официальным заявлением».

8 июля. Тренер Александр Шахворостов, чей сын Виктор выступал в «Торосе» одновременно с Бараевым, выступил в поддержку коллеги. То же сделал бывший защитник нефтекамцев Сергей Карпов. По их мнению, «эти слова похожи на заказную провокацию» и Чижов «абсолютный профессионал и хоккейный человек, и тут кто-то извне желает его свалить любыми способами».

9 июля. Медиакорсеть отправила в клуб официальный запрос на имя Василия Чижова с целью разобраться во всей этой истории. Согласно статье 40 Закона РФ «О средствах массовой информации», у «Салавата Юлаева» была неделя на официальный ответ. Ответ поступил спустя три неделя после дополнительных обращений в пресс-службу клуба. Он приведен ниже.

Бараев и другие источники до этого сообщали не только о взятках в «Торосе»: хоккеисты рассказывали о коррупции в уфимской СДЮШОР, хамском общении тренера с игроками и о спортивном магазине, в который Чижов, как утверждается, сбывал купленную за счет клуба экипировку.

В распоряжении редакции появляется аудиозапись общения Чижова с игроками «Тороса». Она была упомянута в официальном запросе с расшифровкой отдельных пунктов. Записи были приложены к письму.

Анонимный источник утверждает, что все эти события — часть борьбы за власть в уфимском хоккее и что Бараевым манипулируют. Анонимный информатор говорит, что Бараев однажды совершил воровство, «сбежал в систему питерского СКА» и вообще «агрессивный, с отбитой головой парень», который «успел поиграть на одном международном матче, в котором отметился очень некрасивым поступком».

Материал основан на открытых и анонимных заявлениях хоккеистов и открытых источниках в сети. Текст по большей части написан на основе запроса в «Салават».

Заявление Тимура Бараева

Хоккеист рассказал следующее:

Фото: Coolbet Hokiliiga

«В «Торосе» Чижов создавал в команде искусственную конкуренцию. Единственно, что осталось в тренировочном процессе — мочить в корпус и бить по морде своих, чтобы как-то попадать в состав. Оставлял на все дополнительные тренировки на льду и в зале (в том числе, в выходные дни) меня и ещё нескольких хоккеистов. Надолго спортсмена в таком тренировочном ритме не хватит.

Происходило всё в постоянном психологическом давлении на нас и команду в целом. По нашему году рождения это было всегда на протяжении трех лет вплоть до нашего выпуска из СДЮШОР. Унижал мальчишек при всех на глазах и переходил на их родителей, почти всех салаг в нашей команде поломал и никто не заиграл на нормальном уровне. Некоторые погодки подтвердят мои слова.

Были постоянные угнетения по году по поводу удлиненных стрижек и внешнего вида ребят. Вспомнил: приехали в Омск на игры, на тот момент основная команда находилась в городе. Я взял плакат Яромира Ягра с собой в поездку в надежде взять у него автограф. В раздевалке Чижов попросил его отдать. Мне было трудно с ним расставаться, но отказать своему тренеру не смог. Остался без постера и автографа. В то время жаловаться об этом некому было и дальше родителей этот разговор никуда не шёл.

Многократно по детской школе вытаскивал меня с больничных, чтобы помочь команде в играх. Несмотря на то, что у меня был гипс. Фарит Махмутов (один из основных врачей СДЮШОР «СЮ» на тот момент) ставил мне лангет на руку и ничего: выходил, играл. Всегда был самоотверженным пацаном и по сей день им останусь!

Давал плохие рекомендации об уволенных игроках и сам это проговаривал в тренировочном процессе, что так и будет делать.

Играть мне он практически не дал в этом клубе. И после очередного неудачного выезда из 4-х проигранных матчей в октябре, прикрыв свои действия на тренерском мостике, в интервью обвинил в поражении Булыгина, Попова, Шахворостова и меня. Уволил, прикрыв себя. Это было смешно читать!

Ведь я в этих матчах не принимал участия вовсе, а работал по наводке Чижова в зале с тренером по ОФП. С Алексеем Рябковым, который вообще был далёк от подготовки спортсменов-хоккеистов и кроме своего фронтального приседа и штангеток ничего не понимает в этом деле! Изнуряя хоккеистов своими упражнениями и неграмотной подготовкой в зале атлетизма. Я могу смело говорить об этом, потому что посетил немало тренировочных лагерей, имею на руках сертификаты с крутыми специалистами в Канаде и Москве благодаря Игорю Ларионову. В Санкт-Петербурге два года подряд проходил подготовку с Сергеем Якимовичем. Есть и личный багаж опыта, полученный на протяжении своего восстановительного периода после травмы, и знаний на кафедре хоккея университета им. Лесгафта.

Увольнение из «Тороса». Прощальные слова Чижова я до сих пор помню. Сославшись на руководство клуба, сказал: «Держать тебя в команде мы больше не можем». И добавил от себя: «У тебя много товарищей в Москве, устроишься в одну из команд любительской лиги». Попрощавшись, я ничего не стал отвечать на этот сарказм, зная хорошо, что его такие вещи только возбуждают.

Он, наверное, получает удовольствие от унижения спортсменов, но и в то же время может красиво преподать себя в прессе и всячески прикрыть себя. «Красивый фантик» снаружи, а внутри пустота.

Все знают Чижова и какой он на самом деле алчный человек, но никто это не выносит дальше «междусобойной» болтовни. Кого ни спросишь, все плюются в его адрес. Ни одного человека ещё не встретил, чтобы он хоть как-то позитивно о нём высказался.

Андрея Анкудинова в «Салават» Чижов начал «тащить» с того момента как он к нам из «Спартаковца» переехал в систему Салавата по 91 году. Так ещё его отстаивал при команде в сезоне 16/17, в пример нам ставил, когда тот в Хантах играл в КХЛ, смех. Папаня башлял.

У Чижова был магазин на 50 лет СССР. Был в подвале с торца дома между «Спортивной» и Дворцом, потом переезжал выше. ИП переоформлял на брата или жену, а потом и там закрылись. Там работал его брат Юрий. В «Торосе» техником был, когда он там тренировал. Форма со склада СДЮШОР для 91-го года перекочевывала в магазин Чижова, либо выдавалась избранным хоккеистам в команде, которых он продвигал с «выгодой» для себя. За место в составе приходилось сражаться в каждой тренировке! Он создавал искусственную конкуренцию всегда! Так было и в «Торосе».

Под руководством Чижова моя экипировка приобреталась за свой счёт и в том же его магазине, потому что альтернативы в городе на тот момент не было. Чижов больше коммерс, нежели тренер! После увольнения из «Тороса» изъял выданные клубом коньки для меня, оставив меня ни с чем, поскольку старые были уже непригодны к игре. Я предлагал их выкупить у клуба администратору команды, но в этом было отказано. Благодарю К. А. Полозова за то, что помог мне с коньками, подарив свои, и я смог покинуть родной Башкортостан с облегчением.

Хорошего тренера-педагога должны любить и уважать! И на него должны равняться его подопечные! Чего я не могу сказать о Чижове.

Безусловно он передал мне свой опыт как тренер и научил чему-то, но положительных чувств как тренер не оставил. Спасибо ему за этот опыт, каким не нужно быть! Это мой жизненный опыт, который, видимо нужно было пройти.»

Бараев — о заявлении анонимного информатора

О матче на международном уровне:

«Это действительно было в 2009 году. Матч проходил в Швеции за юниорскую сборную, турнир Пяти наций. Оба шведа получили по делу тогда. Всё происходило в одной смене. Один из шведов в углу площадки нашей зоны сыграл против меня грязно, ударив в голову с локтя. Тогда меня «тряхануло» знатно, помню эти воспоминания и искры в глазах, вдобавок затылком приложился о стекло.

Судьи оставили этот момент без внимания, хорошо, что в те годы играл в маске, но шлем он мне тогда расколол. Долгое время хранил его у себя дома в качестве памяти, после подарил мальчишке со дворе, играя с ним в хоккей. В том моменте я «подрубился» за Антона Бурдасова»

О переезде в Санкт-Петербург:

«Я из-за Чижова же в Питер уехал. Он за открепительный талон деньги просил, начиная от 3 „лимонов“. И „мурыжил“ два месяца, вплоть до начала чемпионата первой лиги, в СКА-2 не мог подписать контракт тем самым. Нюансы о моём переходе я узнал летом 2018 года, спустя 10 лет. В переходе пришлось содействовать самому Р. Г. Ишматову, но информировал меня об этом другой человек, в хоккейных кругах Питера значимая фигура»

О фитнесе и проблеме с законом:

«Это недоразумение. Ситуация давно урегулирована, а вопрос снят. Спортсмен личность медийная, этим и воспользовались, кто-то заработал на мне деньги. С опровержением даже заморачиваться не стал. „Чёрный пиар, тоже пиар!“. Проблем с законом не было, кроме статьи в интернете, об этом больше нигде не фигурирует».

Работа над данным текстом и ответ Чижова

Следующие пункты основаны на официальном запросе в «Салават Юлаев» с уточняющими комментариями и небольшими обновлениями. Ознакомиться с текстом запроса можно здесь. Цель материала — досконально и окончательно разобраться в начавшейся истории и дать возможность высказаться не только хоккеистам и инсайдерам, но и Василию Чижову — главному фигуранту этих заявлений.

Запрос был сформулирован весьма полно и конкретно по острым вопросам. У клуба было три недели на исчерпывающий ответ и комментарий. Вот как ответил Василий Чижов в итоге:

"Весь «запрос» – сплошные выдумки, пропитанные обидой молодого человека, так и не нашедшего себя в хоккее и при этом не воспитавшего в себе обыкновенные мужские качества. Что касается жесткого разговора в раздевалке, то такое бывает в нормальных мужских коллективах."

По мнению автора материала, это недостаточно содержательный ответ, который не снимает вопросов ни по одному из пунктов. Предлагаем читателю ознакомиться с конкретными вопросами ниже и вынести свое мнение по этой истории.

Все написанное ниже снабжено ссылками на источники в сети и цитатами высказавшихся.

Для написания этого текста я поговорил с 21 хоккеистом (15 на момент запроса), 16 из которых выступали под началом Чижова в СДЮШОР, «Торосе» или основной команде «Салавата» в КХЛ, и несколькими иными источниками. 9 хоккеистов не ответили. Некоторые выразили опасения касательно своей карьеры. От своего имени согласились выступить Тимур Бараев и его одноклубник по «Торосу» 16/17 Дмитрий Попов. Оставшиеся игроки и источники согласились быть процитированными анонимно.

Фото: "Торос"

Ни один из опрошенных хоккеистов не поддержал своего бывшего тренера и не опроверг слова Бараева о взятке. Они либо дополняли, либо подтверждали сказанное, либо молчали.

Игроки говорили о коррупции в СДЮШОР

О коррупции и необъективном отношении к игрокам в СДЮШОР рассказали Тимур Бараев, другой выпускник команды, пожелавший остаться анонимным и бывший игрок «Тороса». Ими утверждается следующее (здесь и далее — цитаты):

“После конфликта с моим отцом я из первого звена в пятое убран был в Екатеринбурге, а на вторую игру ни разу на лед не вышел, и с тех пор в 4-5 звене”

“Чижов хотел взять с его отца взятку в размере 30 или 60 тыс. руб. Я точную сумму не помню. Эта сумма была озвучена для того, чтобы Чижов взял его сына на финал по 1991 году рождения, наверное, который проходил в Череповце в 2005 г.”

“С его отца требовал бетономешалку для строительства своего дома, отказав ему, перестал попадать в состав"

Выдержки из аудио и штраф в «Торосе»

Один из бывших игроков «Тороса» предоставил Медиакорсети аудиозаписи, сделанные, как утверждается, в перерыве игры «Рязань» — «Торос» 1 октября 2016-го года (7:0 в пользу рязанцев). Это был седьмой матч регулярного сезона ВХЛ 16/17. В аудио называется множество игроков команды и счет, соответствующий счету матча.

Об аудио говорили в совокупности три экс-игрока нефтекамцев. Существование и подлинность записи до этого подтвердили два других источника, близких к ХК «Салават Юлаев». Об этом аудио знает и другой бывший игрок системы клуба.

Нам неизвестен автор записи. Один из хоккеистов сказал, что «не хочет портить парню карьеру». По звуку непонятно, кто именно произвел запись.

Помимо обильного количества ругательств внимание приковывают перечисленные далее фразы.

“Ты не будешь здесь в команде, ищи, на ***, работу себе”

“Там мальчонки играют, возят вас, Бочковых-***вых”

“Вы не должны ни одного броска по своим воротам допустить”

“Можешь - моги. Говорить вы только можете, суки”

“Вы, четыре звена, вы просто бестолковая *****”

“Остальные ребята, вы, если останетесь в хоккее… Вам просто об голову какой-нибудь тренер сломает и все, и сам закончит, и вы закончите”

“Данил, имей в себе силы закончить просто. Не смеши *****. Ты просто начни тренером детским, найди работу. Ты вообще ниче. Играет брат у тебя здорово, хватит пока одного хоккеиста. Заканчивай”

“Вы же видите, че у нас, *****, с составом, че у нас в воротах, на ***, играет”

“Вас Леха пытался дракой завести, да вас *** заведешь, вы же полутрупы половина”

“Вы половина - подающие и прячущиеся за чужой спиной”

Василий Чижов не дал конкретного ответа на следующие вопросы из официального обращения:

Что подразумевается в последней фразе? Что означает “подающие” - это подтверждение заявлений игроков о коррупции?

Что означает “подающие” - это подтверждение заявлений игроков о коррупции? 0 бросков в створ от соперника за период - как вы это видели? Как этого можно было достичь? В профессиональном хоккее такое явление - огромная редкость.

Как этого можно было достичь? В профессиональном хоккее такое явление - огромная редкость. Почему подавляющее большинство аудио составляют ругательства и обвинения в адрес хоккеистов, а не методичный разбор эпизодов игры, анализ технико-тактических действий и конкретные рекомендации игрокам?

в адрес хоккеистов, а не методичный разбор эпизодов игры, анализ технико-тактических действий и конкретные рекомендации игрокам? Насколько допустимо для вас такое общение с игроками? Насколько это обыкновенно?

для вас такое общение с игроками? Насколько это обыкновенно? Как это помогло в том матче?

Бывший игрок «Тороса» Дмитрий Попов заявляет, что с игроков собрали по 5000 рублей в качестве штрафа через Илью Бочкова:

«Пришел Чижов, сказал сдать деньги Бочкову. В контракте не указано ничего такого. Он сказал, что за такое он всех штрафует, а если узнает, кто это сделал, уволит. Но там не все сдавали деньги. Бочков отнес деньги в тренерскую. На инвентарь команды».

Об этом сообщил и другой источник в «Торосе».

Обращение с хоккеистами

К словам Бараева пожелавший остаться анонимным выпускник СДЮШОР добавляет:

“Грубое общение было, пожалуй всегда, как с человеком не получалось разговаривать с ним”

“Попадание шайбы в голову от тренера , за маски таскал, швырял”

“На собраниях по каждому проходился в отвратной форме”

“Это тотальное психологическое уничтожение”

Были заданы такие вопросы:

Как вы можете прокомментировать это? Как это соотносится со словами в аудио?

Заметим, что Сергей Карпов, экс-игрок “Тороса” сказал, что вы были “локомотивом всего позитивного, что было в команде” - вы согласны с его утверждением?

Фото: "Куйбышевец"

Тимур Бараев, Дмитрий Попов и три анонимных источника сообщают о продвижении в состав «Салавата Юлаева» нападающего Андрея Анкудинова:

"Чижов» начал тащить его с того момента как он к нам из екатеринбуржского «Спартаковца» переехал в систему «Салавата» по 91 году. Так еще его отстаивал при команде в сезоне 16/17 гг., в пример нам ставил, когда тот в Хантах играл в КХЛ. Папаня башлял"

"Анкудинова пролоббировал Чижов, и не за спасибо, а как у нас в стране — за отдельную плату из суммы контракта"

"Продвигал Андрея потому, что папа хоккеиста взял его в долю в строительную фирму"

Андрей Анкудинов сыграл за «СЮ» 34 матча в регулярных сезонах КХЛ (4 передачи, полезность -8) и 10 игр в плей-офф. Последний матч в КХЛ провел 5 декабря 2017-го года за «Югру». Осталось неясным, знакома ли Василию Чижова компания «ИП Анкудинов Евгений Владимирович», зарегистрированная в Екатеринбурге — родном городе хоккеиста. Это единственная строительная компания на имя Евгения Анкудинова, которую удалось найти.

О магазине на улице 50 лет СССР, 5

Тимур Бараев, Дмитрий Попов и три анонимных источника сообщают об уже закрытом спортивном магазине на улице 50 лет СССР, 5, в который, по их словам, продавался спортивный инвентарь, заказанный за счет ХК «Салават Юлаев».

В отзывах к нему сказано: «Там работает Чижов». Собеседники издания говорят о брате Юрии, ныне — сервисмене «Тороса».

На имя вратаря команды «Кумпан-Затон», которую тренировал Чижов до того, как его назначили спортдиректором «СЮ», зарегистрирована в Уфе компания «Евроспорт», занимающаяся продажой спортивных товаров. Это единственный такой бизнес из всех игроков команды. «Евроспорт» был учрежден 6 сентября 2013 и ликвидирован 10 января 2019, в тот же самый день, когда «Чемпионат» сообщил о назначении Чижова на пост спортивного директора. Через четыре дня назначение подтвердил клуб.

Вопросы из официального обращения:

Знакомы ли вам эти магазины?

Как вы можете прокомментировать информацию о закупке спортивных товаров?

Как вы можете прокомментировать закрытие “Евроспорт” в период вашего назначения на пост?

Итог

Еще больше обвинений в адрес спортдиректора от его бывших игроков.

Никаких содержательных комментариев по острому вопросу.

Де-факто ничего не прояснилось.

Мнение автора материала

Василий Чижов, в сущности, ушел от неудобной для себя темы. Формально, ответ дан, однако, он не касается ни существования магазина, ни заявлений других хоккеистов. Он говорит, что услышанное нами на аудио это нормальный мужской разговор. Но с каких пор стало мужественным и нормальным материться на игроков через слово, вместо того, чтобы анализировать игру и разбирать ошибки по существу? Это не помогло выиграть тот матч. Он говорит, Бараев не нашел себя в хоккее. А если вдруг такое же про него скажет звездный хоккеист?

Вероятно, эти события в клубе либо больше никто не вспомнит, либо спустя годы и месяцы в интервью (которое, скорее всего, дадут «безопасному» и/или неопытному журналисту) скажут общие фразы. Это тактика с наименьшим уроном для собственной безопасности и имиджа - чтобы не проиграть в бою, от боя легче уйти. Но это сказывается на образе и процветании клуба с невероятным потенциалом стать фокусом притяжения всей Уфы и источником радости и шоу для зрителей.

Возможно, сейчас хоккеисты будут колебаться, подписывая контракты с командами системы клуба, а дети в СДЮШОР и их родители проявят особую бдительность. У всех есть телефоны с диктофоном, чтобы собрать доказательства. Все слышали о взятках в школе и откатах в командах, но почти все молчат и таким образом помогают замалчивать проблему, а игроки и их родители впустую тратят нервы, время или деньги. Это уже не спорт, не физическое развитие, не закалка характера.

Уже сейчас есть сомнения в некоторых новичках «Тороса», генеральным директором которого недавно неожиданно был назначен Александр Николаев, о работе которого в ныне ликвидированной Федерации хоккея РБ вы с трудом услышите что-то позитивное. На днях «по собственному желанию» был уволен генеральный менеджер Дмитрий Денисов, успешно работавший с «глыбами» с 2008 года. «Торос» выиграл ВХЛ в 2012, 2013 и 2015 годах, играл в финале 2010 и в полуфиналах 2011, 2014 и 2019 — семь медалей за 11 лет, кто таким может похвалиться? Сейчас его место займет именно Николаев. Такое важное решение не приняли бы без контроля Уфы.

Странным было увольнение Вадима Тарасова с поста тренера вратарей после того, как его сын отказался играть за Уфу. После того, как Даниил подписал контракт с «Коламбусом» и отправился в аренду в Финляндию, прошло время — казалось, никаких последствий не будет. Источники утверждают, что это ответ на решение сына. Жалоб о работе Тарасова с молодыми вратарями слышать не приходилось, а в первой команде все равно главенствовал Фредрик Микко: было четкое разделение обязанностей. «У нас есть тренер по вратарям, вроде бы нет необходимости держать второго», — говорил Чижов. То есть, раньше необходимость была, а потом отпала.

Есть версия, что все это — чья-то попытка «свергнуть власть». Анонимный источник намекал, что якобы Бараев говорит устами агента Шуми Бабаева и бывшего генменеджера уфимцев Леонида Вайсфельда. Слабое место теории — если это так, почему они действуют через малоизвестного хоккеиста и что потом? Кроме того, «Медиакорсеть» — не самое популярное спортивное издание. Наверняка, у Бабаева и Вайсфельда масса ресурсов, чтобы найти компромат на клубное руководство и скормить его федеральным СМИ. Но этого просто не происходит.

Мы лишь видим, как Андрей Зюзин постоянно рассказывает одному и тому же изданию, как он желает помочь клубу, говорит за болельщиков об обеспокоенности и зачем-то регулярно вспоминает, как он пригласил в «Салават» центрфорварда Томаша Мертла, потому что селекцией якобы больше никто не занимался. Последний пункт - это укол как раз Вайсфельду, на которого якобы неосознанно работает Зюзин.

Один из источников и кое-кто из игроков сказали, что за Чижовым стоит Ринат Баширов — председатель Совета «Салавата Юлаева» (организация, чей состав и функции клубом не раскрываются достаточно давно) и первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан. Мол, он истинный руководитель клуба и даже трансферы согласовываются с ним. Баширов при этом тоже играл за команду «Кумпан-Затон». Был нападающим и ассистентом капитана. Он приезжал из Подмосковья ради матчей в Ночной Лиге. В число руководителей клуба вошел примерно тогда же, когда и Чижов.