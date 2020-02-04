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Распространяется запись с последними минутами жизни предполагаемого педофила из Уфы

4 февраля 2020, 10:35
Фото: ГТРК-Башкортостан
Появились кадры того, как избитый мужчина умирает на снегу.

Видеозапись опубликовали журналисты ГТРК-Башкоротстан. На ней видно, как 54-летний возможный педофил лежит на окровавленном снегу и практически не двигается.

Напомним, неоднозначная история произошла в столице в минувшую пятницу в микрорайоне Инорс. Друг подозреваемого в убийстве Владимира С. рассказал, что в тот день к тому подбежал 14-летний мальчик и сказал, что в квартире у неизвестного мужчины остался его друг и заявил, что 54-летний житель района домогался до него.

Владимир, со слов товарища, бросился спасать попавшего в беду ребенка и увидел того в квартире. Мальчик выбежал на улицу, а между мужчинами завязалась драка. В результате предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи.

Уфимец, который вероятно попытался спасти детей, сейчас находится под стражей, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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