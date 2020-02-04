Распространяется запись с последними минутами жизни предполагаемого педофила из Уфы

Напомним, неоднозначная история произошла в столице в минувшую пятницу в микрорайоне Инорс. Друг подозреваемого в убийстве Владимира С. рассказал, что в тот день к тому подбежал 14-летний мальчик и сказал, что в квартире у неизвестного мужчины остался его друг и заявил, что 54-летний житель района домогался до него.