Распространяется запись с последними минутами жизни предполагаемого педофила из Уфы

Видеозапись опубликовали журналисты ГТРК-Башкоротстан. На ней видно, как 54-летний возможный педофил лежит на окровавленном снегу и практически не двигается.
Напомним, неоднозначная история произошла в столице в минувшую пятницу в микрорайоне Инорс. Друг подозреваемого в убийстве Владимира С. рассказал, что в тот день к тому подбежал 14-летний мальчик и сказал, что в квартире у неизвестного мужчины остался его друг и заявил, что 54-летний житель района домогался до него.
Владимир, со слов товарища, бросился спасать попавшего в беду ребенка и увидел того в квартире. Мальчик выбежал на улицу, а между мужчинами завязалась драка. В результате предполагаемый педофил скончался в машине скорой помощи.
Уфимец, который вероятно попытался спасти детей, сейчас находится под стражей, ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.