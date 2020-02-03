Уфимцу, который избил до смерти подозреваемого педофила, избрали меру пресечения

Напомним, ранее мы писали о том, что в Уфе могут посадить на 15 лет мужчину, до смерти избившего возможного педофила. 33-летнего жителя города обвиняют в избиении мужчины, который привел двух маленьких мальчишек домой. Происшествие зафиксировано несколько дней назад. Друг обвиняемого рассказал подробности происшествия. Как выяснилось, о помощи попросил маленький мальчик. Обвиняемый пошел в указанный им дом и увидел еще одного ребенка вместе с неизвестным мужчиной. Началась драка, поскольку прибывший на место встречи мужчина, судя по всему, собирался растлить мальчиков.