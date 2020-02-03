Уфимцу, который избил до смерти подозреваемого педофила, избрали меру пресечения

В суде адвокат обвиняемого заявил, что намерен отстаивать в будущем в суде меру пресечения, которая вообще не будет связана с заключением под стражу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Уфе могут посадить на 15 лет мужчину, до смерти избившего возможного педофила. 33-летнего жителя города обвиняют в избиении мужчины, который привел двух маленьких мальчишек домой. Происшествие зафиксировано несколько дней назад. Друг обвиняемого рассказал подробности происшествия. Как выяснилось, о помощи попросил маленький мальчик. Обвиняемый пошел в указанный им дом и увидел еще одного ребенка вместе с неизвестным мужчиной. Началась драка, поскольку прибывший на место встречи мужчина, судя по всему, собирался растлить мальчиков.
Предполагаемый «извращенец» умер в «скорой», не доехав до больницы. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщил адвокат обвиняемого Искандер Кабиров, потерпевший накануне освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание около десяти лет за преступление на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего. В сети обвиняемого уже называют «народным героем» и призывают общественность к тому, чтобы сделать все возможное, чтобы уфимца, защитившего мальчиков, не посадили. Однако с таким утверждением не все согласны, поскольку убеждены, что в этом деле точку должен поставить только суд.