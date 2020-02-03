В Уфе могут посадить на 15 лет мужчину, до смерти избившего возможного педофила

Как сообщает «Вести-Башкортостан», происшествие зафиксировано несколько дней назад. Друг обвиняемого рассказал подробности происшествия. Как выяснилось, о помощи попросил маленький мальчик. Обвиняемый пошел в указанный им дом и увидел еще одного ребенка вместе с неизвестным мужчиной. Началась драка.