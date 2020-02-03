В Уфе могут посадить на 15 лет мужчину, до смерти избившего возможного педофила

Сегодня, 3 февраля, станет известна мера пресечения, избранная в Калининском районном суде Уфы 33-летнему жителю города. Он обвиняется в избиении мужчины, который привел двух маленьких мальчишек домой. Позднее скончался, вероятно, от полученных травм.
Как сообщает «Вести-Башкортостан», происшествие зафиксировано несколько дней назад. Друг обвиняемого рассказал подробности происшествия. Как выяснилось, о помощи попросил маленький мальчик. Обвиняемый пошел в указанный им дом и увидел еще одного ребенка вместе с неизвестным мужчиной. Началась драка.
Предполагаемый извращенец умер в «скорой», не доехав до больницы. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщил адвокат обвиняемого Искандер Кабиров, потерпевший накануне освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание около десяти лет за преступление на сексуальной почве в отношении несовершеннолетнего.