В Уфе хозяин дома жестоко убил своих гостей из-за их оскорблений

По данным следствия, вечером 19 июня 2019 года мужчина вместе со своей сожительницей распивали алкоголь в садовом домике под Уфой. В гости к ним пришли знакомые - мужчина и женщина. Пьянка продолжилась. В какой-то момент возник конфликт и гость решил ударить хозяина. Не сдерживая себя, в оскорбления пустилась и его подруга. Не выдержав обвинений в свой адрес, хозяин в ярости схватил нож, нанес удар прямо в сердце мужчине. После этого в грудь ударил ножом женщину, а потом спокойно лег спать.