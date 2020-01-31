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В Уфе хозяин дома жестоко убил своих гостей из-за их оскорблений

31 января 2020, 13:57
Фото: Mkset.ru
Пьяные посиделки в одном из садовых домиков под Уфой завершилось кровавой трагедией.

Подробности случившегося рассказали в пресс-службе следственного комитета республики. 57-летнему уфимцу уже предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц - п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, вечером 19 июня 2019 года мужчина вместе со своей сожительницей распивали алкоголь в садовом домике под Уфой. В гости к ним пришли знакомые - мужчина и женщина. Пьянка продолжилась. В какой-то момент возник конфликт и гость решил ударить хозяина. Не сдерживая себя, в оскорбления пустилась и его подруга. Не выдержав обвинений в свой адрес, хозяин в ярости схватил нож, нанес удар прямо в сердце мужчине. После этого в грудь ударил ножом женщину, а потом спокойно лег спать.

Между тем, его шокированная сожительница в ужасе покинула место преступления. Позже, поняв, что произошло, она попросила своего соседа вызвала полицию.

Вину обвиняемый признал. Уголовное дело на рассмотрение направлено в Верховный суд.

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