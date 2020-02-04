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Четверо жителей Пермского края отравились угарным газом

4 февраля 2020, 11:47
Фото: flickr.com
По словам вице-премьера правительства Пермского края Антона Удальева, четыре жителя региона получили отравление угарным газом.

Об этом он сообщил на своей странице в одной из соцсетей, информирует газета «Известия» 4 февраля.

Инцидент произошел в Горнозаводске. Отравление наступило у четверых членов семьи, которые находились в своей квартире. Скорее всего, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовой плиты.

Удальев отметил, что все газовое оборудование в квартире пострадавших было исправным, утечек специалисты не обнаружили. Предполагается, что кто-то из членов семьи открыл краны газовой плиты.

Вице-премьер призвал всех жителей края быть внимательными и соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования. Он также предупредил, что сушка одежды и обогрев помещений с помощью газа несут в себе опасность.

#Новости#Ольга Земскова#Происшествия
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