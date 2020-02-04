Четверо жителей Пермского края отравились угарным газом

Инцидент произошел в Горнозаводске. Отравление наступило у четверых членов семьи, которые находились в своей квартире. Скорее всего, это произошло из-за нарушения правил эксплуатации газовой плиты.
Удальев отметил, что все газовое оборудование в квартире пострадавших было исправным, утечек специалисты не обнаружили. Предполагается, что кто-то из членов семьи открыл краны газовой плиты.
Вице-премьер призвал всех жителей края быть внимательными и соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования. Он также предупредил, что сушка одежды и обогрев помещений с помощью газа несут в себе опасность.