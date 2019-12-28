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Posted 28 декабря 2019, 05:30

Published 28 декабря 2019, 05:30

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

В новогоднюю ночь в Башкирии ожидается снег и метели

В новогоднюю ночь в Башкирии ожидается снег и метели

28 декабря 2019, 05:30
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По прогнозам Башгидрометцентра, январь будет относительно снежным и теплым.

В течение дня 31 декабря, а также непосредственно в новогоднюю ночь Башкирия окажется в циркуляции северного циклона. Ожидается снег различной интенсивности, местами метели при усилении ветра до 18 м/с, на отдельных участках дорог — снежные заносы.

В теплом секторе этого циклона в новогоднюю ночь будет достаточно тепло — до -2…-8° С, а в первый день Нового года — до 0° С.

По данным Гидрометцентра России, до 4 января 2020 года среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 3-4° выше обычных значений. При этом 4 января ожидается резкое похолодание до -22° днем. В последующие дни температура будет постепенно подниматься.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Погода#Прогноз погоды#Новый год
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