В новогоднюю ночь в Башкирии ожидается снег и метели

Posted 28 декабря 2019, 05:30
Published 28 декабря 2019, 05:30
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
В течение дня 31 декабря, а также непосредственно в новогоднюю ночь Башкирия окажется в циркуляции северного циклона. Ожидается снег различной интенсивности, местами метели при усилении ветра до 18 м/с, на отдельных участках дорог — снежные заносы.
В теплом секторе этого циклона в новогоднюю ночь будет достаточно тепло — до -2…-8° С, а в первый день Нового года — до 0° С.
По данным Гидрометцентра России, до 4 января 2020 года среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 3-4° выше обычных значений. При этом 4 января ожидается резкое похолодание до -22° днем. В последующие дни температура будет постепенно подниматься.