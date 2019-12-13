В Башкирии ожидается сильное похолодание

Posted 13 декабря 2019, 09:47
Published 13 декабря 2019, 09:47
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
По прогнозу Башгидрометцентра, 14 декабря в регионе будет слабый неустойчивый ветер, температура воздуха ночью опустится до -12,-17°, но местами будет достигать -19,-24°, днем же составит -8,-13°.
15 декабря осадков также не будет, ожидается неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха ночью будет еще холоднее -12,-17°, местами -19,-24°, днем -8,-13
Напомним, сегодня днем, 13 декабря, также не обещают осадков, ожидается умеренный ветер и гололедица на дорогах.