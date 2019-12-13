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Posted 13 декабря 2019, 09:47

Published 13 декабря 2019, 09:47

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В Башкирии ожидается сильное похолодание

В Башкирии ожидается сильное похолодание

13 декабря 2019, 09:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
До конца недели температура будет опускаться все ниже.

По прогнозу Башгидрометцентра, 14 декабря в регионе будет слабый неустойчивый ветер, температура воздуха ночью опустится до -12,-17°, но местами будет достигать -19,-24°, днем же составит -8,-13°.

15 декабря осадков также не будет, ожидается неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха ночью будет еще холоднее -12,-17°, местами -19,-24°, днем -8,-13

Напомним, сегодня днем, 13 декабря, также не обещают осадков, ожидается умеренный ветер и гололедица на дорогах.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Прогноз погоды#Прогнозы
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