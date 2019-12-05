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Posted 5 декабря 2019, 10:53

Published 5 декабря 2019, 10:53

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

5 декабря 2019, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей республики ожидает целый список ненастий.

По информации МЧС по Башкирии, в республике в период с 20:00 5 декабря до 20:00 6 декабря ожидается метель, мокрый снег, снег с дождем, гололед, снежные заносы, накаты и гололедица.

Помимо всего прочего, обещают также и сильные порывы ветра от 18 до 23 метров в секунду. Погода при этом будет облачная, а днем температура повысится до плюсовой. Ночью будет -5,-10°, днем +2,-3°.

В Уфе также ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, накаты, гололедица. Температура воздуха ночью -6,-8°, днем около 0°.

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