В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

Posted 5 декабря 2019, 10:53
Published 5 декабря 2019, 10:53
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
По информации МЧС по Башкирии, в республике в период с 20:00 5 декабря до 20:00 6 декабря ожидается метель, мокрый снег, снег с дождем, гололед, снежные заносы, накаты и гололедица.
Помимо всего прочего, обещают также и сильные порывы ветра от 18 до 23 метров в секунду. Погода при этом будет облачная, а днем температура повысится до плюсовой. Ночью будет -5,-10°, днем +2,-3°.
В Уфе также ожидается снег, переходящий в мокрый снег, дождь со снегом, местами метель, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы, накаты, гололедица. Температура воздуха ночью -6,-8°, днем около 0°.