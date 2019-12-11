Опять метель: в Башкирии готов подробный прогноз погоды на завтра

Posted 11 декабря 2019, 12:13
Published 11 декабря 2019, 12:13
Modified 17 октября 2022, 20:26
Updated 17 октября 2022, 20:26
В МЧС по Башкирии подготовили подробный прогноз погоды на завтра, 12 декабря.
Спасатели сообщают, что в республике ночью ожидается метель, снежные заносы, накаты. Днем метель так и будет продолжаться до самого вечера. Скорость ветра при этом будет достигать 9-14 метров в секунду, а местами разгонится до 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью и днем -2,-7°, местами -7,-12°. Подвердились опасения и о видимости на дорогах до 1-2 километров.
Напомним, несколько часов назад в ведомстве опубликовали предупреждение об ухудшении погодных условий. Акцет в сообщении делал на сильные осадки и метель, заснеженные дороги. До этого о снеге хотел попросить у Дедушки Мороза вице-мэр Уфы Салават Хусаинов, чтобы достроить ледовые городки.