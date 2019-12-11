Опять метель: в Башкирии готов подробный прогноз погоды на завтра

Спасатели сообщают, что в республике ночью ожидается метель, снежные заносы, накаты. Днем метель так и будет продолжаться до самого вечера. Скорость ветра при этом будет достигать 9-14 метров в секунду, а местами разгонится до 17 метров в секунду.