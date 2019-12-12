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Posted 12 декабря 2019, 18:18

Published 12 декабря 2019, 18:18

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Квота на иностранную рабочую силу в России сокращена на 27%

Квота на иностранную рабочую силу в России сокращена на 27%

12 декабря 2019, 18:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В 2020 году потребность в иностранных работниках в России сократится на 27% до 105 тысяч человек.

Как пишет RNS, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2019 году квота была зафиксирована на уровне около 144,6 тысячи человек, это на 19% меньше, чем годом ранее.

В справочных материалах постановления уточняется, что квота сформирована исходя из предложений субъектов федерации. Соответственно уменьшена квота на приглашение в страну иностранцев.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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