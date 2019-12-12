Квота на иностранную рабочую силу в России сокращена на 27%

Posted 12 декабря 2019, 18:18
Published 12 декабря 2019, 18:18
Modified 17 октября 2022, 20:27
Updated 17 октября 2022, 20:27
Как пишет RNS, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2019 году квота была зафиксирована на уровне около 144,6 тысячи человек, это на 19% меньше, чем годом ранее.
В справочных материалах постановления уточняется, что квота сформирована исходя из предложений субъектов федерации. Соответственно уменьшена квота на приглашение в страну иностранцев.