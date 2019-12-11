В день борьбы с коррупцией в ТПП РФ прошла всероссийская интерактивная акция

— Некоторые вещи, которые мы формулируем перед Госдумой, перед Правительством, рождены бизнес-барометром коррупции, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Например, то, что касается госзаказа: Счётная палата справедливо сказала, что 70% коррупционных нарушений — это тема госзаказа. Поэтому наше предложение по закону о госзаказах по 44 закону рождены пожеланиями наших предпринимателей. Вот сейчас идет активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций, такой достаточно революционный шаг пытается сделать государство, Госдума, наши предложения, которые мы формулируем, во многом перекликаются с тем, что перед нами ставит бизнес как проблему в этих вопросах.