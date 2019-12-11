В день борьбы с коррупцией в ТПП РФ прошла всероссийская интерактивная акция

Posted 11 декабря 2019, 09:40
Published 11 декабря 2019, 09:40
Modified 17 октября 2022, 20:25
Updated 17 октября 2022, 20:25
С 2004 года во всем мире отмечают день борьбы с коррупцией. В России ежегодно в Торгово-промышленной палате страны собираются бизнесмены, представители законодательной и исполнительной власти, счетной палаты и обсуждают методы борьбы с коррупционными нарушениями.
Прозрачность законов, сменяемость и ротация власти, ужесточение ответственности для коррупционеров — таковы меры, которые, по мнению бизнесменов, необходимы для здорового развития экономики в стране. Напомним, с 2016 года предприниматели участвуют в проекте Торгово-промышленной палаты «Бизнес Барометр Коррупции» и на условиях анонимности проходят опрос.
— Некоторые вещи, которые мы формулируем перед Госдумой, перед Правительством, рождены бизнес-барометром коррупции, — подчеркивает Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. — Например, то, что касается госзаказа: Счётная палата справедливо сказала, что 70% коррупционных нарушений — это тема госзаказа. Поэтому наше предложение по закону о госзаказах по 44 закону рождены пожеланиями наших предпринимателей. Вот сейчас идет активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций, такой достаточно революционный шаг пытается сделать государство, Госдума, наши предложения, которые мы формулируем, во многом перекликаются с тем, что перед нами ставит бизнес как проблему в этих вопросах.
По словам заместителя председателя Госдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, по статистике количество возбужденных уголовных дел по взяткам растет.
— Мы видим, что сегодня деньги брать бояться. Но создаются совершенно другие форматы, схемы, когда с чиновниками создаются рядом дружественные компании, куда вас направляют когда необходимо оформить какие-то документы, направляют туда, чтобы это можно было сделать быстрее и за это нужно платить деньги. Это, конечно, недопустимо, потому что это чистой воды коррупция.
По данным Трансперенси Интернешнл, Россия по итогам 2018 года заняла 138 место в рейтинге восприятия коррупции. В этом списке мы соседствуем с такими странами как Ирак, Ливан, Мексика.
— Количество тех, кто постоянно сталкивается с коррупцией выросло на 5%, тех, кто редко, но всё-таки встречается, — тоже выросло, — отмечает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова. - Это тревожная история. Мы начинаем анализировать и понимать, что экономическая ситуация, которая сейчас достаточно непростая, развернула эту динамику и показала, что бизнес сигнализирует — проблемы опять нарастают. Не только в экономике, но и во взаимоотношении бизнеса и власти.
В следующем году завершается национальная программа по противодействию коррупции, будут подведены итоги и, видимо, разработана новая стратегия борьбы с коррупционными нарушениями.