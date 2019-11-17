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Posted 17 ноября 2019, 09:14

Published 17 ноября 2019, 09:14

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

В Уфе хотят полностью обновить троллейбусный состав за два года

В Уфе хотят полностью обновить троллейбусный состав за два года

17 ноября 2019, 09:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам руководства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление», сегодня троллейбусный парк практически выработал свой ресурс.

Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет и привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

Напомним, в рамках форума делегации Башкирии и Молдовы подписали соглашения о взаимном сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть совместное производство троллейбусов.

Ранее в столице Башкирии шли разговоры о развитии электробусов, но впоследствии от идеи отказались, отдав предпочтение троллейбусам с возможностью автономного хода, которые производятся в Уфе на базе кузовов автобусов «НефАЗ» под торговой маркой «Горожанин».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Общественный транспорт#Транспорт
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