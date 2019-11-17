В Уфе хотят полностью обновить троллейбусный состав за два года

Posted 17 ноября 2019, 09:14
Published 17 ноября 2019, 09:14
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Первый вице-премьер РБ Андрей Назаров поручил подготовить предложения по полному обновлению троллейбусного парка Уфы и Стерлитамака в течение двух лет и привлечь к этому проекту Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.
Напомним, в рамках форума делегации Башкирии и Молдовы подписали соглашения о взаимном сотрудничестве, в рамках которого планируется открыть совместное производство троллейбусов.
Ранее в столице Башкирии шли разговоры о развитии электробусов, но впоследствии от идеи отказались, отдав предпочтение троллейбусам с возможностью автономного хода, которые производятся в Уфе на базе кузовов автобусов «НефАЗ» под торговой маркой «Горожанин».