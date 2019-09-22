Башкирия с Молдовой откроет совместное производство троллейбусов

Posted 22 сентября 2019, 08:09
Published 22 сентября 2019, 08:09
Modified 17 октября 2022, 20:05
Updated 17 октября 2022, 20:05
Детали сделки пока не раскрываются. В рамках форума делегации Башкирии и Молдовы подписали соглашения о взаимном сотрудничестве в сфере туризма, науки, образования и реализации инвестпроектов. Об этом сообщает РБК-Уфа.
В этом году форум принял более 1 тыс. человек из 13 стран мира. Россию представляли 400 компаний малого, среднего и крупного бизнеса с капитализаций 25 млрд долларов. Башкирская делегация получила статус почетной на Молдо-российском форуме, став одной из самых многочисленных на форуме и заключив большое количество соглашений.
Делегацию Башкирии возглавил и. о. вице-премьера Правительства РБ Андрей Назаров.
Напомним, в Уфе ранее шли разговоры о развитии электробусов, но впоследствии от идеи отказались, отдав предпочтение троллейбусам с возможностью автономного хода, которые производятся в Уфе на базе кузовов автобусов «НефАЗ» под торговой маркой «Горожанин».