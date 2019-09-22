Башкирия с Молдовой откроет совместное производство троллейбусов

В этом году форум принял более 1 тыс. человек из 13 стран мира. Россию представляли 400 компаний малого, среднего и крупного бизнеса с капитализаций 25 млрд долларов. Башкирская делегация получила статус почетной на Молдо-российском форуме, став одной из самых многочисленных на форуме и заключив большое количество соглашений.