Под колесами «Лады» в Башкирии погиб 32-летний пешеход

В собственном блоге главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов сообщает, что всего за текущие сутки в Башкирии произошло 15 ДТП. В них погибли два человека и еще тринадцать получили травмы разной степени. Сотрудники ведомства пресекли более 2 тыс. нарушений правил дорожного движения и задержали 54 водителей в состоянии алкогольного опьянения.