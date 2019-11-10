Под колесами «Лады» в Башкирии погиб 32-летний пешеход

Жителю Нефтекамска крупно не повезло — он оказался под колесами «Лады» и скончался до приезда врачей. Водитель автомобиля, 59-летний мужчина, утверждает, что пешеход сам виноват — находился на проезжей части. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и изучают все обстоятельства произошедшего.
В собственном блоге главный автоинспектор республики Динар Гильмутдинов сообщает, что всего за текущие сутки в Башкирии произошло 15 ДТП. В них погибли два человека и еще тринадцать получили травмы разной степени. Сотрудники ведомства пресекли более 2 тыс. нарушений правил дорожного движения и задержали 54 водителей в состоянии алкогольного опьянения.