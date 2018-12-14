"Кладбища под Уфой в сторону Нагаево не будет" – Ульфат Мустафин

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил на своей странице в социальной сети о том, что кладбища на территории, ограниченной автодорогой М-5 «Урал», железной дорогой и автодорогой в направлении Нагаево не будет.
Он отметил: по результатам выполненных проектных работ и санитарно-эпидемиологических государственных экспертиз и инженерно-геологических изысканий, данный участок полностью соответствует нормам действующего законодательства для размещения кладбища и не находится в границах территориальных жилых зон, однако решение уже принято.
Сейчас для захоронений подбираются земельные участки, находящихся на значительном удалении от зон жилой застройки, отдельно для южной и северной части Уфы.
Медиакорсеть следит за ситуацией.