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"Кладбища под Уфой в сторону Нагаево не будет" – Ульфат Мустафин

14 декабря 2018, 12:38
Фото: Ульфат Мустафин
Сейчас ищутся земельные участки, которые будут значительно удалены от зон жилых застроек.

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин сообщил на своей странице в социальной сети о том, что кладбища на территории, ограниченной автодорогой М-5 «Урал», железной дорогой и автодорогой в направлении Нагаево не будет.

Он отметил: по результатам выполненных проектных работ и санитарно-эпидемиологических государственных экспертиз и инженерно-геологических изысканий, данный участок полностью соответствует нормам действующего законодательства для размещения кладбища и не находится в границах территориальных жилых зон, однако решение уже принято.

Фото: Ульфат Мустафин

Сейчас для захоронений подбираются земельные участки, находящихся на значительном удалении от зон жилой застройки, отдельно для южной и северной части Уфы.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Общество
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