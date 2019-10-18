Следим за языком: как изучается башкирский в школах республики после реформы

— Сейчас жизненная сила малых языков зависит в большой степени от желания самих говорящих передавать свой язык детям, то есть от наличия у этих языков хоть какого-то престижа в их глазах, — считает языковед. — Можно возразить, что язык — дело добровольное. Но добровольность здесь вступает в неравный бой с целесообразностью (в глазах говорящих). В результате доступ к местным языкам в школе ограничивается, так что (даже при желании) освоить его или обрести на нем грамотность будет негде. Если факультативность всех языков, кроме русского, закрепится официально, то для всех этих языков это явит собой очередную веху на пути к вымиранию.