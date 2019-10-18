Следим за языком: как изучается башкирский в школах республики после реформы

Posted 18 октября 2019, 07:50
Published 18 октября 2019, 07:50
Modified 17 октября 2022, 20:11
Updated 17 октября 2022, 20:11
В августе 2018 года Владимир Путин подписал документ, вносящий поправки в закон об образовании: согласно изменениям, теперь недопустимо принуждение при изучении неродных языков. Уроки башкирского языка в Башкирии перестали быть обязательными. Рустэм Хамитов, занимавший на тот момент должность главы республики, высказался положительно об отмене обязательного изучения башкирского языка в школах. Также он подчеркнул, что решение изучать или не изучать родной язык за ребенка должны принимать родители. При этом эксперты отмечали, что добровольность изучения языка в большинстве случаев будет означать, что родной язык республик в итоге попадет в необязательную часть учебных планов. При этом, по словам председателя комитета по образованию и науке Вячеслава Никонова, перевод госязыков национальных республик из обязательной школьной программы в факультативную не предполагался и не предполагается.
— Цель законопроекта — как раз поддержание языковой и культурной самобытности народов нашей страны, — отмечал Вячеслав Никонов. — Каждый язык является национальным и мировым достоянием, и его надо сохранять и поддерживать. К сожалению, мы должны констатировать, что в последние годы система поддержки изучения и преподавания родных языков в России ухудшилась: исчез целый ряд исследовательских институтов, которые занимались этими вопросами, исчезла система подготовки педагогов по языкам коренных и малочисленных народов, которая осуществлялась Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, есть проблемы с учебниками и с образовательными стандартами.
По мнению языковеда и кандидата филологических наук Михаила Ослона, такая мера понижает престиж языка, а число говорящих на нем будет сокращаться быстрее.
— Сейчас жизненная сила малых языков зависит в большой степени от желания самих говорящих передавать свой язык детям, то есть от наличия у этих языков хоть какого-то престижа в их глазах, — считает языковед. — Можно возразить, что язык — дело добровольное. Но добровольность здесь вступает в неравный бой с целесообразностью (в глазах говорящих). В результате доступ к местным языкам в школе ограничивается, так что (даже при желании) освоить его или обрести на нем грамотность будет негде. Если факультативность всех языков, кроме русского, закрепится официально, то для всех этих языков это явит собой очередную веху на пути к вымиранию.
Доктор экономических и философских наук, заслуженный экономист РБ Халиль Барлыбаев в своем исследовании вопроса упоминает рекомендации, принятые президентским Советом России по правам человека на основе выездного заседания в Уфе весной этого года:
— Вместо тактичного и деликатного развития у родителей и учителей интереса к истории, культуре и языку башкир, был сделан шаг, в результате которого престиж башкирского языка как государственного языка Республики Башкортостан был подорван.
Госпрограмма по сохранению и развитию государственных языков и народов языков Башкирии, которая принята на 2019–2024 гг., тоже вызывает противоречивые впечатления. Теперь за реализацию госпрограммы по сохранению и развитию государственных языков и народов языков Башкирии будет отвечать министерство образования региона (раньше этим занимался региональный минкульт). На реализацию этой программы в бюджете республики заложено 3,7 млрд руб., при этом на подпрограмму «русский язык» планируют потратить 32 млн руб., на «башкирский язык» — 172,5 млн руб.
Стоит отметить, что если в рекомендациях СПЧ, предложенных правительству республики, шла речь о поддержании устойчивого двуязычия, то, по мнению языковедов, сосуществование двух и более языков «на равных правах» в одном месте — явление чрезвычайно редкое, обычно один постепенно побеждает и ассимилирует другие.
Несмотря на кажущуюся аккуратность реформы, в Башкирии продолжаются скандалы на почве изучения башкирского языка, при этом проблемы испытывают как противники реформы, так и сторонники. Так, например, недавно родители учеников уфимской школы № 69, заявили, что представители администрации школы «всеми правдами и неправдами» уговаривают написать заявления об обучении их детей башкирскому языку в рамках учебного плана: при условии сбора максимального числа таких заявлений предмет должен быть внесен в расписание и изучаться в обязательном порядке. В уфимском детсаде № 63, напротив, не могут сформировать башкироязычную группу. В сибайской школе № 1 родители учеников 8 класса написали заявления об отказе от изучения башкирского языка, требуя взамен увеличить часы по химии или алгебре.
— Нужно работать с родителями, создавать новые методики и программы. Нужно вернуть доверие родителей к изучению родного языка, находить решение, работать со школами, — считает глава комитета по делам национальностей Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов. — Но такого подхода быть не должно, когда администрация школы спрашивает: «Родители, вы хотите изучать родной язык?» — «Нет, мы не будем!» — «Все, родители не хотят, давайте мы примем учебный план без родного языка». Родители никакого отношения к выбору учебной программы не имеют! Они вообще не должны быть погружены в этот процесс. За ними право выбора школы, которая сама определила учебный план, и выбора родного языка, который его ребенок будет изучать.
Проблема изучения и сохранения родных языков не теряет своей остроты, хотя закон был принят больше года назад. В частности, месяц назад в Ижевске 79-летний ученый и общественник Альберт Разин провел одиночный пикет в защиту родного удмуртского языка (на его плакатах было написано «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть» и «Есть ли у меня Отечество?»), после чего совершил публичный суицид.
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