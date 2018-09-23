Общественники требуют миллиард на госпрограмму о родных и госязыках Башкирии

Средства следующего мероприятия под названием “Производство, перевод на цифровые носители и размещение в открытом доступе в сети Интернет художественных и документальных фильмов на родном башкирском языке” (60 млн рублей) также будет распределять Министерство культуры. Тимур Мухтаров признается, что включение этого мероприятия в проект было его идеей. «Хочу заметить, что в итоговом варианте госпрограммы эта сумма оказалась меньше на 25 млн. предлагаемой мной, а также показатель непосредственного результата планировался не такой, как здесь. Я считал ,сколько конкретно каждый год должно выходить фильмов. Здесь же я не узнаю свои показатели. Надеюсь, будут возвращены мои варианты показателей, это не менее 1 полнометражного и 1 короткометражного фильма в год», - рассказывает он.