Глава Башкирии о развитии АПК: Робототехника, цифровизация на подходе

- В частности, 500 тысяч рублей будет выплачиваться выпускникам вузов, которые приедут работать в сельскую местность; 300 тысяч рублей – выпускникам среднего профессионального образования. Это в пять раз больше, чем было по каждой категории ранее, в 2015-2016 годах. У нас заложено порядка 70 млн рублей на субсидирование такой поддержки. Всё это, конечно же, будет работать, - с полной уверенностью заявил глава региона. - Мы понимаем, что состав набора специальностей в сельском производстве тоже будет меняться. Конечно, робототехника, цифровизация на подходе. Мы видим, что нужны будут специалисты совершенно другого уровня – современные, образованные, цивилизованные во всех смыслах люди. В образование, подготовку таких специалистов мы будем направлять ресурсы.