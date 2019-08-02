«Лучше бы я давно всё сообщила!»: в деле о краже 6,5 млн из банка в Уфе есть новости

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Число фигурантов по делу о краже из банка «Открытие» может расшириться.

История с очередным кассиром из Башкирии, решившим унести деньги из кассы, как будто временно утихла. Однако, как стало известно Медиакорсети из своих источников, внутри коллектив страсти вовсе не утихли. - Люди недовольны ходом следствия, - сообщил источник. Кассира Лилию Азнабаеву, вынесшую деньги из банка, коллеги характеризуют как добросовестного сотрудника, проработавшего в банковской системе более десяти лет. - Видимо ее бес попутал, и мы даже догадываемся какой, - сообщил Медиакорсети сотрудник банка. По нашим данным, весной отделение банка «Открытие» на Первомайской, из кассы которого исчезло 6,5 млн. рублей, проверяла ревизия. В кассе уже тогда обнаружили огромную недостачу. Поговорили с заведующей, пригрозили увольнением, потребовали привести в порядок кассовые документы, объяснить, почему не сходятся суммы «на бумаге» и в реальности. Однако, заведующая объяснила такие расхождения выдачей вкладов и отсутствием времени для того, чтобы отразить все проделанные операции в кассовых документах. Тем не менее в результате повторной проверки деньги в кассе так и не появились. Заведующая отделением тогда вместо приказа на увольнение получила отпуск. Таким образом вновь подтверждается информация, что деньги из банка крали как минимум в течение месяца. - Во время ее отсутствия решили провести снова проверку после 18 часов и тогда уже стало известно, что из кассы пропало больше 6 миллионов. В тот момент кассир уже ушла домой. – рассказал источник. По словам собеседника, кассира Лилию Азнабаеву в тот же вечер сразу же вызвали в офис. - Три часа беседы со Службой безопасности результатов не дали. Словно заговоренная, она твердила одно: деньги попросила подруга, вскоре вернет. Что за подруга, не рассказывает, сроки возврата не сообщает. При этом перед ревизией и она, и, собственно, заведующая сняли по полмиллиона рублей со своих карт, - пояснил источник. Сейчас Лилия Азнабаева арестована. Следствие продолжается. Напомним, в настоящее время весь персонал отделения «Первомайское» временно отстранен от работы, силами сотрудников других отделений работа данного офиса продолжается. Будет ли признана виновной только Лилия Азнабаева либо привлекут к ответственности еще и заведующую отделением, пока непонятно. Источник Медиакорсети не исключает, что в число фигурантов по делу может попасть и молодая сотрудница отделения, которая во время проверки воскликнула: «Лучше бы я давно все сообщила!..». Таким образом дело о краже в банке «Открытие», по мнению источника Медиакорсети, все-таки отличается, по своей сути, от дела Луиза Хайруллиной, старшего кассира салаватского отделения «Россельхозбанка», которая находится под арестом за кражу 26.5 млн рубле из банка. Медиакорсеть следит за развитием событий. Материалы по теме «Не хватало огонька»: у кассирши, укравшей 6,5 млн рублей из банка Уфы, не было семьи