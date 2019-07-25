«Не хватало огонька»: у кассирши, укравшей 6,5 млн рублей из банка Уфы, не было семьи

- Я с ней тесно общалась, она кассовую дисциплину до мелочей знала, - пояснил источник Медиакорсети. – Но в личной жизни у Лили что-то не клеилось, семьи не было. Может, и в самом деле не хватало в жизни огонька. Жила с мамой и кошечкой. Говорят, что она была религиозным человеком, но, видимо, не настолько, чтобы отказаться от соблазна похитить чужие деньги.