Кассиршу, укравшую 6,5 млн в Уфе, поместили под арест

Следователи попросили суд поместить Лилию под арест в следственный изолятор сроком на два месяца. Суд согласился с их требованиями.

Напомним , служба безопасности банка уличила Лилию в том, что она украла 6,5 млн рублей из банка. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в крупном размере».

Поступок Лилии Азнабаевой у всех ассоциируется с резонансной историей о похищении 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка», которое совершила в конце мая старший кассир Луиза Хайруллина. Ее задержали в начале июля в Казани со всей семьей. Муж Луизы сперва рассказал, что тратил все украденные деньги на спортивные тотализаторы, но потом отказался от своих слов.