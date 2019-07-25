Кассиршу, укравшую 6,5 млн в Уфе, поместили под арест

Кассиршу, укравшую 6,5 млн в Уфе, поместили под арестВидео
Лилия Азнабаева пока проведет в следственном изоляторе два месяца.
Сегодня, 25 июля, в Калининском районном суде Уфы избрали меру пресечения для 39-летней кассира «первомайского» отделения банка «Открытие» Лилии Азнабаевой. Подробности сообщили «Вести-Башкортостан».
Следователи попросили суд поместить Лилию под арест в следственный изолятор сроком на два месяца. Суд согласился с их требованиями.
Напомним, служба безопасности банка уличила Лилию в том, что она украла 6,5 млн рублей из банка. Уголовное дело возбуждено по статье «Присвоение в крупном размере».
Поступок Лилии Азнабаевой у всех ассоциируется с резонансной историей о похищении 25 млн рублей из салаватского отделения «Россельхозбанка», которое совершила в конце мая старший кассир Луиза Хайруллина. Ее задержали в начале июля в Казани со всей семьей. Муж Луизы сперва рассказал, что тратил все украденные деньги на спортивные тотализаторы, но потом отказался от своих слов.
Медиакорсеть следит за ситуацией.