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Posted 23 июля 2019, 13:19

Published 23 июля 2019, 13:19

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Детским школам Башкирии выделят 11,2 млн рублей на музыкальные инструменты

Детским школам Башкирии выделят 11,2 млн рублей на музыкальные инструменты

23 июля 2019, 13:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Субсидия выделена в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Соответствующее распоряжение подписал врио главы Башкортостана Радий Хабиров.

Среди получателей субсидии - Альшеевский, Архангельский, Балтачевский, Бураевский, Илишевский, Кигинский, Краснокамский, Мечетлинский, Мишкинский, Татышлинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский районы, а также города Агидель, Нефтекамск, Сибай.

Также в перечень оснащения детских школ искусств, помимо инструментов, входит оборудование для изобразительного и прикладного искусств - мольберты и печи для обжига керамики.

Всего в Башкирии 117 детских школ искусств. В 2020, 2022 и 2024 годах ежегодно в рамках нацпроекта республика будет получать около 76 млн руб. на оснащение музыкальными инструментами школ искусств (итого 230,46 млн рублей). Это одна из самых больших федеральных субсидий, которые были распределены в регионы России.

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#Андрей Королев#Культура#Касается каждого#Новости#Образование#Искусство#Музыка
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