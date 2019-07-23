Детским школам Башкирии выделят 11,2 млн рублей на музыкальные инструменты

Всего в Башкирии 117 детских школ искусств. В 2020, 2022 и 2024 годах ежегодно в рамках нацпроекта республика будет получать около 76 млн руб. на оснащение музыкальными инструментами школ искусств (итого 230,46 млн рублей). Это одна из самых больших федеральных субсидий, которые были распределены в регионы России.