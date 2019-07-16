В Башкирии реализуются 58 региональных нацпроектов на общую сумму 172 млрд рублей

— Наиболее значительные суммы — более 150 млрд рублей — направят на нацпроекты «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Культура».

В частности, в рамках нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура» планируют построить социально значимые объекты: 21 школу, 19 детских садов, две детские поликлиники, четыре сельских дома культуры, 22 фельдшерско-акушерских пункта. Закупается современное медоборудование, в том числе для переоснащения сосудистых центров, онкодиспансера, а также онкоотделений в структуре медицинских организаций, 8 детских поликлиник. Планируется открытие 4 центров онкологической амбулаторной помощи на базе многопрофильных больниц. В муниципалитеты республики направлены межбюджетные трансферты на обновление материально-технической базы 133 сельских школ. Ежемесячные выплаты по рождению первого ребенка, а также на третьего или последующих детей с начала года получили более 7,9 тысячи семей.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» введено около 1 млн кв. м жилья. Успешно развивается республиканская система жилстройсбережений, в рамках которой ставка по ипотечному кредиту снижена в республике до минимального значения — 5,5% годовых. Начаты работы по благоустройству 142 общественных территорий. В текущем году на эти цели планируется выделить более 1,4 млрд руб.

Малые города Бирск, Белебей и Ишимбай стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получат 245 млн руб. из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства общественных пространств. Дополнительно 1,7 млрд руб. из республиканского бюджета направлено на комплексное благоустройство более 400 дворов по программе «Башкирские дворики». Также стартовали программы по комплексному ремонту подъездов и улучшению освещённости населённых пунктов. На эти цели предусмотрено более 1,5 млрд руб.

В рамках реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Экология» ведутся работы по строительству, ремонту и реконструкции 150 автодорог, возведению нового моста через реку Белую в Уфе, ликвидации 17 очагов аварийности. Планируется довести количество стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД до 527 единиц, а также ввести три пункта весогабаритного контроля. Ликвидировано 9 несанкционированных свалок в Уфе. Запланированы строительство систем водоснабжения для шести сел Уфимского района и установка очистных сооружений для системы водоснабжения Давлеканово. Планируется приобрести 74 газомоторных автобуса, 71 единицу спецтехники для лесовосстановления и пожаротушения. Проектируются новые мусоросортировочные комплексы.

По нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» на 100 млн руб. увеличена капитализация Башкирской микрокредитной компании, которая в этом году планирует поддержать 406 проектов. В мае открылся центр для предпринимателей «Мой бизнес» в Уфе, аналогичный офис планируется открыть в Нефтекамске. В реализацию мероприятий по повышению производительности труда вовлечено 27 предприятий республики. Внедрён механизм поддержки несырьевого экспорта в части возмещения затрат на транспортировку пилотных партий продукции за рубеж. До конца 2019 года планируется вывести на экспорт 90 субъектов малого и среднего предпринимательства.