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Министр образования Башкирии: Главное - вернуть выпускников в регион

13 сентября 2018, 17:10
Сегодня, 13 сентября, в Уфе прошел "некруглый стол" на тему "Современная школа: ожидания и реалии".

В этой дискуссии от телеканала РБК Уфа приняла участие министр образования республики Гульназ Шафикова.

В ходе обсуждения затронули и вопрос о том, что большое количество выпускников школ Башкирии выезжает в другие регионы, чтобы получить высшее образование. По некоторым районам республики, доля уезжающих достигает 60 процентов.

- Если уезжают учиться - это не страшно, - сказала Гульназ Шафикова. - Страшно, когда не возвращаются. Мы же готовим человеческий капитал для своего региона, пояснила министр. - Это не праздный вопрос, он требует серьезного рассмотрения, - отметила Шафикова. - Для нас стоит задача - вернуть ребят после окончания вузов в регион. И мы это делаем совместно с минэкономики.

По словам министра, примерно 24 процента 11-классников уезжают в лучшие вузы страны, и есть тенденция их возврата в республику.

По данным соцопроса, приведенного в пример в ходе обсуждения директором Института стратегических исследований АН РБ Азатом Янгировым, население республики высоко оценивает качество общего образования, и намного хуже относится к высшему образованию в регионе.

- Мы работаем с главами администраций, выясняем, почему дети уезжают, - сказали представители минобразования. - С 28 сентября в республике запускается пилотный проект, будем выезжать по районам вместе с представителями вузов. Даже мультфильмы, ролики подготовили. Но сделали это чуть позже, чем представители других вузов, которые уже "пылесосят" нашу республику и привлекают к себе абитуриентов.

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#Новости#Образование#Разиф Абдуллин#Общество
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