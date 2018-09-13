Министр образования Башкирии: Главное - вернуть выпускников в регион

- Если уезжают учиться - это не страшно, - сказала Гульназ Шафикова. - Страшно, когда не возвращаются. Мы же готовим человеческий капитал для своего региона, пояснила министр. - Это не праздный вопрос, он требует серьезного рассмотрения, - отметила Шафикова. - Для нас стоит задача - вернуть ребят после окончания вузов в регион. И мы это делаем совместно с минэкономики.