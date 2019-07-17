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Posted 17 июля 2019, 05:07

Published 17 июля 2019, 05:07

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

Бывшему преподавателю УГНТУ вменили в вину 139 преступных эпизодов

Бывшему преподавателю УГНТУ вменили в вину 139 преступных эпизодов

17 июля 2019, 05:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Он предстанет перед судом по обвинению в совершении 78 эпизодов взяточничества и 61 эпизода служебного подлога.

Сегодня, 17 июля, стало известно, что Следственный комитет завершил уголовное дело против 49-летней преподавательницы, работавшей ранее доцентом кафедры гидрогазодинамики трубопроводных систем и гидромашин Уфимского нефтяного университета, который обвиняется в совершении 139 предосудительных эпизодов, касающихся получения взятки и служебного подлога. Вместе с ней под суд пойдет также коллега - 40-летний бывший доцент кафедры истории и политологии вуза, выполнявший функции посредника при совершении вышеупомянутых преступлений.

Как следует из материалов дела, криминальный дуэт преподавателей в период времени с 2016 по 2018 годы весьма регулярно получал от студентов университета взятки в размере от 11 до 27 тысяч рублей за положительные оценки при сдаче экзаменов и защите курсовых работ.

Основная обвиняемая через посредников сообщала студентам, что они в обязательном порядке в определенное время должны явиться на защиту курсовых работ или экзамены и, находясь в аудитории, имитировать бурную учебную деятельность, результаты которой нужно было потом сдать преподавателю.

В ходе обысков по месту жительства и на рабочем месте преподавателя следователи нашли записки с именами студентов, которые являлись посредниками при передаче взяток.

Всего за указанный период обвиняемая таким способом "заработала" более 1,2 млн рублей

Уголовное дело направили в суд.

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