Бывшему преподавателю УГНТУ вменили в вину 139 преступных эпизодов

Как следует из материалов дела, криминальный дуэт преподавателей в период времени с 2016 по 2018 годы весьма регулярно получал от студентов университета взятки в размере от 11 до 27 тысяч рублей за положительные оценки при сдаче экзаменов и защите курсовых работ.