Чиновник Ростехнадзора Башкирии на видео рассказал, зачем ему взятка в 25 миллионов

В сети появилось видео задержания начальника отдела управления по надзору за объектами нефтегазовой отрасли Ростехнадзора Башкирии Олега Хромушкина, которого подозревают в получении крупной взятки в размере 25 миллионов рублей. Их он требовал от нефтяной компании. Видео задержания опубликовали журналисты телеканала ГТРК Башкортостан. На записи чиновники открыто признает, что требовал взятку, которая ему нужна была, "чтобы покрыть кредит".

Напомним, сотрудника ведомства задержали на днях в Москве с поличным во время получения муляжа взятки в размере свыше 23 млн рублей. Мужчину подозревают в том, что он через организацию-посредника получил от одной из башкирских нефтяных компаний «Mercedes» и 1 млн рублей. Позже он потребовал еще 25 миллионов. Но тогда представители компании, видимо, не желая мириться с "аппетитами чиновника", обратились в ФСБ. Его задержали сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время он арестован на 2 месяца. Впереди ожидается следствие.

Также напомним, ранее за взятку осудили 64-летнего летнего сотрудника Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. На подозреваемого и двоих его коллег было возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 150 тысяч рублей и бутылки коньяка «Hennesy VSOP», стоимостью три тысячи рублей, за оказание содействия в составлении положительного заключения об отсутствии нарушений норм строительно-монтажных работ на объекте нефтяного месторождения.