Муртаза Рахимов о деле Ивана Голунова: Бедняжку чуть не закрыли

Напомним, Иван Голунов 6 июня был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Полиция в ходе личного досмотра и обыска квартиры Голунова обнаружила несколько свертков с наркотиками. Однако сам журналист отрицал свою вину и требовал провести ряд экспертиз. А также он заявил о том, что полицейские применили физическую силу в отношение него. После массовых протестов по всей стране 11 июня, стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Отметим также, что журналисты нескольких изданий республики также поддержали коллегу и выступили с одиночными пикетами у здания МВД Башкортостана.