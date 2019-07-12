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Posted 12 июля 2019, 06:50

Published 12 июля 2019, 06:50

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Муртаза Рахимов о деле Ивана Голунова: Бедняжку чуть не закрыли

12 июля 2019, 06:50
Фото: Пресс-служба БФ Урал
Первый президент республики рассказал, что научился пользоваться интернетом для того, чтобы следить за новостями.

Муртаза Рахимов рассказал корреспонденту газеты «BONUS», что активно следит за новостями страны и мира. Для этого ему даже пришлось научиться пользоваться интернетом. Кроме этого, первый президент республики читает газеты, смотрит телевизор. Правда, чрезмерный просмотр ТВ не очень одобряет.

— К сожалению, сегодняшнее телевидение невозможно смотреть. Много похабщины. Исчезли воспитанные люди. Вообще, у людей исчезла чистота, нравственность. Не осталось солидных, фактурных людей, уважение к человеку и закону, — отметил он.

Рахимов также сообщил, что наблюдал за развитием истории вокруг дела журналиста Ивана Голунова. «Бедняжку чуть не закрыли. Даже заплакал», рассказывает о своих наблюдениях Муртаза Губайдуллович.

— Недавно прочитал интервью Руслана Хасбулатова (последний председатель Верховного Совета Российской Федерации — авт.). Он сказал, что два человека спасли Россию от полнейшего развала: Шаймиев и Рахимов. Значит, мой труд был не безрезультатным, думаю, оценку ему даст история и народ, — заключил Рахимов.

Отметим, что во время руководства республикой Муртазой Рахимовым были не менее противоречивые эпизоды давления на журналистов. Ярким примером тому послужить знаменитая осада радио «Титан», подробно о которой мы писали в прошлом году.

Напомним, Иван Голунов 6 июня был задержан в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Полиция в ходе личного досмотра и обыска квартиры Голунова обнаружила несколько свертков с наркотиками. Однако сам журналист отрицал свою вину и требовал провести ряд экспертиз. А также он заявил о том, что полицейские применили физическую силу в отношение него. После массовых протестов по всей стране 11 июня, стало известно, что уголовное дело Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Отметим также, что журналисты нескольких изданий республики также поддержали коллегу и выступили с одиночными пикетами у здания МВД Башкортостана.

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