Муртаза Рахимов: Уфа не справится без поддержки со стороны руководства Башкирии

- Решать проблемы Уфы только глава администрации со своей командой просто не в силах, поскольку и финансовые возможности города, и властные полномочия администрации сегодня существенно ограничены. Воздействовать на предприятия и требовать от них какой-то работы тоже сложно, поскольку большинство из них – частные. Даже раньше, когда административных возможностей было больше, Качкаев постоянно обращался ко мне для решения тех или иных городских вопросов. Я давал прямые указания Премьер-министру или руководителям крупных предприятий, и только тогда дело сдвигалось с места. Другим путем эффективно управлять столицей и решать вопросы жизнеобеспечения просто невозможно. Тем более, когда погода продолжает преподносить свои сюрпризы, - подчеркнул Муртаза Рахимов.- Сегодня изменилась система взаимодействия руководства региона и города. Не нужно питать иллюзий, что столица без поддержки первых лиц республики, без помощи со стороны руководителей предприятий и организаций сможет самостоятельно справиться со всеми поставленными задачами. Главное условие – необходимо взаимопонимание, нужно болеть за республику и работать в единой команде.