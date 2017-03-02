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Муртаза Рахимов: Уфа не справится без поддержки со стороны руководства Башкирии

2 марта 2017, 09:11
Первый президент республики высказал свое мнение по поводу ситуации, сложившейся в городе из-за снегопадов

Уже два месяца уфимцы и гости столицы стоят в многокилометровых пробках, ругают городские власти и лично Ялалова. Обильные снегопады стали экзаменом для столичной администрации, которая не справилась со стихиями погоды. Тому есть объективные и субъективные причины. Свое мнение по поводу ситуации, которая сложилась в Уфе в первые два зимних месяца 2017 года порталу «ПроУфу» высказал первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Как он отметил, «Уфа – это не просто один из городов республики, это – столица. Здесь проживает более четверти населения Башкортостана, сосредоточены важнейшие бюджетообразующие предприятия, крупнейшие организации. В Уфе располагаются все органы власти региона, проходят мероприятия не только республиканского, но и мирового уровня. Требования к работе мэра и ответственность чрезвычайно высоки».

- Решать проблемы Уфы только глава администрации со своей командой просто не в силах, поскольку и финансовые возможности города, и властные полномочия администрации сегодня существенно ограничены. Воздействовать на предприятия и требовать от них какой-то работы тоже сложно, поскольку большинство из них – частные. Даже раньше, когда административных возможностей было больше, Качкаев постоянно обращался ко мне для решения тех или иных городских вопросов. Я давал прямые указания Премьер-министру или руководителям крупных предприятий, и только тогда дело сдвигалось с места. Другим путем эффективно управлять столицей и решать вопросы жизнеобеспечения просто невозможно. Тем более, когда погода продолжает преподносить свои сюрпризы, - подчеркнул Муртаза Рахимов.- Сегодня изменилась система взаимодействия руководства региона и города. Не нужно питать иллюзий, что столица без поддержки первых лиц республики, без помощи со стороны руководителей предприятий и организаций сможет самостоятельно справиться со всеми поставленными задачами. Главное условие – необходимо взаимопонимание, нужно болеть за республику и работать в единой команде.

#Новости#Политика#Денис Объедкин
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