С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ

Posted 2 июля 2019, 07:54
Published 2 июля 2019, 07:54
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
Индексация тарифов происходит каждый год, но в 2019 году из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год — 1 июля.
Повышение тарифов в два этапа должно удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции. По прогнозу Центробанка, инфляция в России в этом году составит 4,2-4,7%. В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%.
Больше всего в этом году тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве и Санкт-Петербурге — на 5% и 4,5% соответственно. Подробнее читайте в материале «Новых Известий».