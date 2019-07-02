mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2019, 07:54

Published 2 июля 2019, 07:54

Modified 25 декабря, 05:40

Updated 25 декабря, 05:40

С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ

С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ

2 июля 2019, 07:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Это уже вторая волна роста цен на тарифы жилищно-коммунального хозяйства в текущем году.

Индексация тарифов происходит каждый год, но в 2019 году из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7%, с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год — 1 июля.

Повышение тарифов в два этапа должно удержать совокупное повышение тарифов ЖКХ в рамках целевого уровня инфляции. По прогнозу Центробанка, инфляция в России в этом году составит 4,2-4,7%. В 2018 году жилищно-коммунальные услуги в России подорожали в среднем на 3,7%.

Больше всего в этом году тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве и Санкт-Петербурге — на 5% и 4,5% соответственно. Подробнее читайте в материале «Новых Известий».

#Андрей Королев#Экономика#Новости#ЖКХ#Тарифы ЖКХ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика