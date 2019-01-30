Когда в России сфера ЖКХ будет удовлетворять всех

Коммунальная сфера для многих граждан остается загадочным персонажем, который пожирает деньги. Мы платим регулярно и с каждым годом все больше, а разительных перемен в качестве услуг не видим. «Новые Известия» решили разобраться, есть ли выход из этого замкнутого круга.
Издание приводит данные Сбербанка, по оценке которого россияне в среднем платят за коммунальные услуги более 5 тысяч рублей в месяц, это 11,4 % из семейного дохода.
Это в среднем. В разных регионах - по разному, в Республике Тыва, например, платят 24,5%, в Северной Осетии – 6% семейного дохода.
В 2019 году к обычному повышению тарифов добавилась и отдельная строчка в квитанциях – за обращение твердых отходов. В Башкирии она составила 70 рублей с человека – там, где вывоз мусора уже производился ранее, и 35 рублей – там, где мусор начали вывозить только с нового года.
В основной массе регионов плата за этот вид услуг (по мусору) вырастет примерно в 2-4 раза. А на Крайнем Севере – в 50 с лишним.
По мнению экспертов, с которыми пообщались в «Новых Известиях», качество услуг ЖКХ давно оставляет желать лучшего. Износ сетей в регионах страны составляет от 50 до 100%. В Томске, например, водопровод изношен на 91%. Что там будет с водой через 10 лет, когда сети выйдут из строя?
- Существующие в сфере проблемы - «бомба» замедленного действия, -замечает эксперт ГК «Алор» Алексей Антонов - Большая часть граждан платит регулярно по счетам, размер которых только растет даже не раз в год, но при этом регулярно подвергаются риску техногенных аварий, что влечет перебои подачи тепла или иных ресурсов.
Что же делать в такой ситуации? Выход подсказывает заместитель директора института актуальной экономики Иван Антропов:
- Выход из данной ситуации – разработка единых правил работы для всех предприятий сферы ЖКХ. Частный концессионер ты или госкомпания – будь добр поддерживать свой участок в порядке. Но и государству тоже нельзя отстраняться: текущего роста тарифов не хватает для поддержания устаревших сетей, которые достались нам в наследство с советских времён. А сильнее повышать тарифы уже нельзя: этого не выдержит население. Нужны масштабные государственные инвестиции, чтобы сети привести в порядок. Вот тогда их можно будет поддерживать в достойном состоянии за счёт платежей пользователей