Когда в России сфера ЖКХ будет удовлетворять всех

- Выход из данной ситуации – разработка единых правил работы для всех предприятий сферы ЖКХ. Частный концессионер ты или госкомпания – будь добр поддерживать свой участок в порядке. Но и государству тоже нельзя отстраняться: текущего роста тарифов не хватает для поддержания устаревших сетей, которые достались нам в наследство с советских времён. А сильнее повышать тарифы уже нельзя: этого не выдержит население. Нужны масштабные государственные инвестиции, чтобы сети привести в порядок. Вот тогда их можно будет поддерживать в достойном состоянии за счёт платежей пользователей