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Posted 2 июля 2019, 13:19

Published 2 июля 2019, 13:19

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

Минтранс анонсировал строительство новых скоростных автотрасс в России

2 июля 2019, 13:19
Министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих рассказал журналистам о прокладке в стране к 2024 году новых высокоскоростных шоссе.

Речь идет о дополнительных дорогах в коридоре от Выборга до Санкт-Петербурга, ЦКАД, трассе до Краснодара и нескольких шоссе до Крымского моста. Об этом информирует RNS.

Так коридор от Выборга до Севастополя должен быть проложен к 2024 году. Часть трассы уже строится. В 2019 году должно подойти к концу строительство платной дороги «Москва — Санкт-Петербург». Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) с 2020 года по указанным выше участкам станет бесплатной. А вот за проезд по дублеру ЦКАД автомобилистам придется платить, сказал глава Минтранса.

Дитрих добавил, что по шоссе М4 «Дон» можно будет приехать в Краснодар. Дорога будет следовать в Новороссийск и дальше. От Керченской переправы появится несколько параллельных трасс. Одна из них под названием «Таврида» уже строится.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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