Минтранс анонсировал строительство новых скоростных автотрасс в России

Так коридор от Выборга до Севастополя должен быть проложен к 2024 году. Часть трассы уже строится. В 2019 году должно подойти к концу строительство платной дороги «Москва — Санкт-Петербург». Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) с 2020 года по указанным выше участкам станет бесплатной. А вот за проезд по дублеру ЦКАД автомобилистам придется платить, сказал глава Минтранса.