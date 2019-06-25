В Уфе перекроют две улицы в центре города из-за установки памятника

Posted 25 июня 2019, 06:53
Published 25 июня 2019, 06:53
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
28 июня из-за мероприятий, посвященных открытию памятника народному поэту Шайхзаде Бабичу, будет ограничено движение транспорта на участках улиц З. Валиди и М. Гафури, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Движение транспорта будет перекрыто с 11:30 до 14:00 на участках дорог по улицам З. Валиди от улицы Аксакова до улицы М. Гафури и на М. Гафури от улицы Пушкина до улицы З. Валиди.
На время действия ограничения движения на указанных участках изменятся схемы движения маршрутов общественного транспорта. Троллейбусы ходить не будут.
Напомним, что 18 апреля в Уфе был открыт памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю. Открытие состоялось в 8 утра. Улицу 50 лет СССР не перекрывали.