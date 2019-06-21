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Posted 21 июня 2019, 04:31

Published 21 июня 2019, 04:31

Modified 17 октября 2022, 19:54

Updated 17 октября 2022, 19:54

В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали 400 зрителей из кинотеатра

21 июня 2019, 04:31
Тревожное сообщение, к счастью, не подтвердилось.

Накануне, 20 июня, сорвались киносеансы в девяти залах кинотеатра «Киномакс». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.

По уточненным данным, в 22:50 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в уфимском ТРЦ «Планета».

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уфимского гарнизона внешних признаков горения обнаружено не было. Тем не менее из девяти кинозалов кинотеатра «Киномакс» были эвакуированы 400 зрителей. Обошлось без пострадавших.

Специалисты газодымозащитной службы совместно с персоналом ТРЦ проверили состояние торгово-развлекательного комплекса, но очагов возгорания не обнаружили.

Очевидно, что вызов был сложный. Ведется поиск «шутника».

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