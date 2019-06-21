В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали 400 зрителей из кинотеатра

К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уфимского гарнизона внешних признаков горения обнаружено не было. Тем не менее из девяти кинозалов кинотеатра «Киномакс» были эвакуированы 400 зрителей. Обошлось без пострадавших.