В Уфе из-за угрозы пожара эвакуировали 400 зрителей из кинотеатра

Posted 21 июня 2019, 04:31
Published 21 июня 2019, 04:31
Modified 17 октября 2022, 19:54
Updated 17 октября 2022, 19:54
Накануне, 20 июня, сорвались киносеансы в девяти залах кинотеатра «Киномакс». Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ.
По уточненным данным, в 22:50 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в уфимском ТРЦ «Планета».
К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения уфимского гарнизона внешних признаков горения обнаружено не было. Тем не менее из девяти кинозалов кинотеатра «Киномакс» были эвакуированы 400 зрителей. Обошлось без пострадавших.
Специалисты газодымозащитной службы совместно с персоналом ТРЦ проверили состояние торгово-развлекательного комплекса, но очагов возгорания не обнаружили.
Очевидно, что вызов был сложный. Ведется поиск «шутника».