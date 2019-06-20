Как обеспечиваются чистота и порядок в маршрутных автобусах «ПАЗ Vector Next»

Разительные перемены, происшедшие в последние полгода с маршрутными «ПАЗиками» в Уфе, заметили все, без исключения. Можно точно сказать, что символами перемен в сфере деятельности маршрутных такси являются, прежде всего, новые автобусы «ПАЗ Vector Next», которые сейчас можно встретить на уфимских маршрутах №№ 266 и 249.
- Мы решили сначала снабдить новыми автобусами именно эти два маршрута, потому что они постоянно у всех на виду, ездят по центру города и, конечно же, влияют на мнение гостей Уфы о порядке в столице республики, - рассказал руководитель предприятия Фанис Батыров, который имеет статус индивидуального предпринимателя.
Несмотря на столь скромное звание, у Фаниса Фараиловича уже сейчас действует бизнес серьезных масштабов и есть не менее серьезные планы на будущее.
- Если в ноябре у нас было только 16 новых автобусов, то сегодня их уже стало вдвое больше. А в планах на этот год у нас стоит приобретение еще около 120 таких моделей, - рассказал он. – В основном они будут приобретаться осенью, и по мере поступления мы будем их снова ставить на 266-й и 249-й маршруты, а те автобусы «ПАЗ Vector Next», которые будут освобождаться, переведем постепенно на другие наши маршруты (всего их у ИП Батыров 16).
Всего у ИП Батыров сегодня 758 автобусов, и он уверен, что со временем сможет укомплектовать весь автопарк новыми моделями «ПАЗиков». Эта новость не может не радовать уфимцев и гостей столицы, ведь ездить в новых автобусах намного приятнее, теплее и надежнее, чем в старых. Достаточно сказать, что автобусы «ПАЗ Vector Next» устроены так, что они не начинают движение, пока не будут плотно закрыты двери.
Вдобавок они приспособлены для перевозки маломобильных граждан.
Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что во всех автобусах в ИП Батыров установлен строгий контроль за чистотой и порядком.
- У нас так заведено: после каждого маршрута водитель проверяет состояние салона и убирает мусор – пустые бутылки, рассыпанные чипсы или фантики от конфет, если они вдруг там оказываются. По этой причине жалобы на санитарное состояние автобусов, работающих в ИП Батыров, в последнее время практически уже и не попадаются. А если и бывают сигналы от недовольных пассажиров, то они оперативно устраняются.
Отдельный разговор – про объект транспортной инфраструктуры ИП Батыров, расположенный в Сипайлово. Он включает в себя все необходимое для организации полноценного производственного процесса: стоянку для автобусов, гараж, автомастерские, столовую, буфет, медпункт, теплый туалет. Здесь везде тоже царит почти армейский порядок.
- Бывает, что некоторые ребята покурят и окурки потом бросают мимо урны, но я не сомневаюсь, что мы отучим их это делать, - смеется Фанис Батыров.
Он поделился планами приобрести в скором времени технику для уборки территории – специальный автомобиль-пылесос и т.д. После этого, пожалуй, уже вряд ли кто-то будет бросать окурки куда попало.
- У нас установлены современные контейнеры, заключен договор с регоператором на регулярный вывоз мусора. Таким образом могу со всей ответственностью заявить, что наша территория в плане поддержания чистоты и порядка вполне может послужить примером для других, - говорит Фанис Батыров.
Здесь же осуществляется обязательный предрейсовый и послерейсовый медосмотр. У водителей проверяют как общее состояние – самочувствие, пульс, дыхание, так и состояние трезвости. Для этого в кабинете есть и алкотестер последней модели, и возможность взять на анализ био-материалы. В случае необходимости здесь могут оказать доврачебную медицинскую помощь.
- Наша главная обязанность, как перевозчика – обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, - говорит Фанис Батыров. И его слова сразу внушают доверие и уважение.
Для справки
В ИП Батыров работает порядка 1700 человек, около 800 человек выходят в каждую смену. На линию каждый день выезжают свыше 700 автобусов, перевозящих пассажиров Уфы по 16 маршрутам. В день перевозится 250 тысяч человек.