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Как обеспечиваются чистота и порядок в маршрутных автобусах «ПАЗ Vector Next»

20 июня 2019, 12:41
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
17.41 – улица Маршала Жукова, 10, офис перевозчика ИП Батыров .

Разительные перемены, происшедшие в последние полгода с маршрутными «ПАЗиками» в Уфе, заметили все, без исключения. Можно точно сказать, что символами перемен в сфере деятельности маршрутных такси являются, прежде всего, новые автобусы «ПАЗ Vector Next», которые сейчас можно встретить на уфимских маршрутах №№ 266 и 249.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- Мы решили сначала снабдить новыми автобусами именно эти два маршрута, потому что они постоянно у всех на виду, ездят по центру города и, конечно же, влияют на мнение гостей Уфы о порядке в столице республики, - рассказал руководитель предприятия Фанис Батыров, который имеет статус индивидуального предпринимателя.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Несмотря на столь скромное звание, у Фаниса Фараиловича уже сейчас действует бизнес серьезных масштабов и есть не менее серьезные планы на будущее.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- Если в ноябре у нас было только 16 новых автобусов, то сегодня их уже стало вдвое больше. А в планах на этот год у нас стоит приобретение еще около 120 таких моделей, - рассказал он. – В основном они будут приобретаться осенью, и по мере поступления мы будем их снова ставить на 266-й и 249-й маршруты, а те автобусы «ПАЗ Vector Next», которые будут освобождаться, переведем постепенно на другие наши маршруты (всего их у ИП Батыров 16).

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Всего у ИП Батыров сегодня 758 автобусов, и он уверен, что со временем сможет укомплектовать весь автопарк новыми моделями «ПАЗиков». Эта новость не может не радовать уфимцев и гостей столицы, ведь ездить в новых автобусах намного приятнее, теплее и надежнее, чем в старых. Достаточно сказать, что автобусы «ПАЗ Vector Next» устроены так, что они не начинают движение, пока не будут плотно закрыты двери.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Вдобавок они приспособлены для перевозки маломобильных граждан.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Впрочем, справедливости ради, стоит отметить, что во всех автобусах в ИП Батыров установлен строгий контроль за чистотой и порядком.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

- У нас так заведено: после каждого маршрута водитель проверяет состояние салона и убирает мусор – пустые бутылки, рассыпанные чипсы или фантики от конфет, если они вдруг там оказываются. По этой причине жалобы на санитарное состояние автобусов, работающих в ИП Батыров, в последнее время практически уже и не попадаются. А если и бывают сигналы от недовольных пассажиров, то они оперативно устраняются.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Отдельный разговор – про объект транспортной инфраструктуры ИП Батыров, расположенный в Сипайлово. Он включает в себя все необходимое для организации полноценного производственного процесса: стоянку для автобусов, гараж, автомастерские, столовую, буфет, медпункт, теплый туалет. Здесь везде тоже царит почти армейский порядок.

- Бывает, что некоторые ребята покурят и окурки потом бросают мимо урны, но я не сомневаюсь, что мы отучим их это делать, - смеется Фанис Батыров.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

Он поделился планами приобрести в скором времени технику для уборки территории – специальный автомобиль-пылесос и т.д. После этого, пожалуй, уже вряд ли кто-то будет бросать окурки куда попало.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

- У нас установлены современные контейнеры, заключен договор с регоператором на регулярный вывоз мусора. Таким образом могу со всей ответственностью заявить, что наша территория в плане поддержания чистоты и порядка вполне может послужить примером для других, - говорит Фанис Батыров.

Здесь же осуществляется обязательный предрейсовый и послерейсовый медосмотр. У водителей проверяют как общее состояние – самочувствие, пульс, дыхание, так и состояние трезвости. Для этого в кабинете есть и алкотестер последней модели, и возможность взять на анализ био-материалы. В случае необходимости здесь могут оказать доврачебную медицинскую помощь.

Фото: Сергей Словохотов / Mkset.ru

- Наша главная обязанность, как перевозчика – обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, - говорит Фанис Батыров. И его слова сразу внушают доверие и уважение.

Для справки

В ИП Батыров работает порядка 1700 человек, около 800 человек выходят в каждую смену. На линию каждый день выезжают свыше 700 автобусов, перевозящих пассажиров Уфы по 16 маршрутам. В день перевозится 250 тысяч человек.

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