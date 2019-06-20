Как обеспечиваются чистота и порядок в маршрутных автобусах «ПАЗ Vector Next»

- Если в ноябре у нас было только 16 новых автобусов, то сегодня их уже стало вдвое больше. А в планах на этот год у нас стоит приобретение еще около 120 таких моделей, - рассказал он. – В основном они будут приобретаться осенью, и по мере поступления мы будем их снова ставить на 266-й и 249-й маршруты, а те автобусы «ПАЗ Vector Next», которые будут освобождаться, переведем постепенно на другие наши маршруты (всего их у ИП Батыров 16).