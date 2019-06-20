Владимир Путин ответил на вопросы о тарифах на мусор и мусорной реформе

К президенту России Владимиру Путину обратился житель Омска Роман. За март до мусорной реформы он платил по квитанции за вывоз отходов 27 рублей. После старта реформы ситуация не изменилась, мусор вывозят как прежде, а тарифы выросли в десять раз.
- Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, поэтому мусор надо вывозить дальше. А это стоит дополнительных денег. Но то, что сказал Роман, требует дополнительной проверки, - ответил на вопрос Владимир Путин.
15-летняя инстаблогер Катя Адушкина спросила главу государства про мусорные полигоны:
- В итоге же весь мусор сваливается в одну кучу. Что с этим делать? Владимир Путин пояснил, что эта большая проблема, которая возникла не вчера:
- Мы десятилетиями копили мусор, никто этим не занимался. Усугубляется это тем, что мы живем в обществе потребления.
- Больше 300 млрд рублей потратим на строительство мусорных полигонов, остальные деньги привлечем из бизнеса, - сказал он.