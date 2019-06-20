Владимир Путин ответил на вопросы о тарифах на мусор и мусорной реформе

- Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, поэтому мусор надо вывозить дальше. А это стоит дополнительных денег. Но то, что сказал Роман, требует дополнительной проверки, - ответил на вопрос Владимир Путин.