Замминистра экологии Фазылов: За полгода мусора на полигоны вывезли в 2,5 раза больше

- В Башкирии, к сожалению, не появился крупный игрок, кроме МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» (МУП «САХ»), - сказал замминистра. - Все остальные – это предприниматели, которые эпизодически пытались реализовать инвестпроекты лишь на узких направлениях. Я оцениваю мусорную отрасль – как инвестиционно привлекательной для предпринимателей. Но это не химия-нефтехимия, а глубокий анализ с долгими сроками окупаемости, не менее десяти лет.