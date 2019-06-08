В Уфе журналисты устроили пикет в поддержку задержанного коллеги Ивана Голунова

Posted 8 июня 2019, 09:57
Published 8 июня 2019, 09:57
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Сегодня, 8 июня, на улице Ленина в центре Уфы, рядом со зданием МВД по РБ, журналисты нескольких изданий решили провести пикеты в поддержку известного журналиста Ивана Голунова. Ранее с одиночным пикетом к зданию республиканского МВД вышел Федор Телин — юрист уфимского штаба Алексея Навального.
Он был задержан на днях в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в его квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.
На фотографиях, которые были опубликованы в интернете ранее, по словам адвоката Ивана Голунова и его близких, изображена неизвестная квартира, всё это служит косвенным подтверждением провокационного характера задержания журналиста.
Корреспондент отдела расследований Иван Голунов известен громкими разоблачительными публикациями и расследованиями. Не так давно он побывал в Уфе на журналистском фестивале «Вместе Медиа», где рассказывал о своей работе и делился опытом.
В акции возле здания МВД по РБ в Уфе вместе с нашими коллегами приняли участие журналисты изданий «Коммерсант Башкортостан», «ПроУфу», «БашМедиа», «Эхо Москвы в Уфе», «РБК». Во время пикета к ним вышли сотрудники полиции. Аналогичные акции протеста прошли в Омске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Пскове, Самаре, Красноярске, Шанхае, Лондоне, Риге, Берлине, Нью-Йорке и других городах России и мира.
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