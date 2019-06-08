В Уфе журналисты устроили пикет в поддержку задержанного коллеги Ивана Голунова

Он был задержан на днях в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в его квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.