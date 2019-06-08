mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июня 2019, 09:57

Published 8 июня 2019, 09:57

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

В Уфе журналисты устроили пикет в поддержку задержанного коллеги Ивана Голунова

8 июня 2019, 09:57
Фото: Артур Салимов / Mkset.ru
Сотрудники Медиакорсети сочли своим долгом присоединиться к этой акции.

Сегодня, 8 июня, на улице Ленина в центре Уфы, рядом со зданием МВД по РБ, журналисты нескольких изданий решили провести пикеты в поддержку известного журналиста Ивана Голунова. Ранее с одиночным пикетом к зданию республиканского МВД вышел Федор Телин — юрист уфимского штаба Алексея Навального.

Он был задержан на днях в Москве по подозрению в покушении на сбыт наркотиков крупном размере. При личном досмотре и обыске в его квартире у Голунова полиция обнаружила несколько свертков, в которых, по данным экспертизы, находились 4 грамма метилэфедрона. Журналист отрицает обвинение.

На фотографиях, которые были опубликованы в интернете ранее, по словам адвоката Ивана Голунова и его близких, изображена неизвестная квартира, всё это служит косвенным подтверждением провокационного характера задержания журналиста.

Корреспондент отдела расследований Иван Голунов известен громкими разоблачительными публикациями и расследованиями. Не так давно он побывал в Уфе на журналистском фестивале «Вместе Медиа», где рассказывал о своей работе и делился опытом.

В акции возле здания МВД по РБ в Уфе вместе с нашими коллегами приняли участие журналисты изданий «Коммерсант Башкортостан», «ПроУфу», «БашМедиа», «Эхо Москвы в Уфе», «РБК». Во время пикета к ним вышли сотрудники полиции. Аналогичные акции протеста прошли в Омске, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове, Пскове, Самаре, Красноярске, Шанхае, Лондоне, Риге, Берлине, Нью-Йорке и других городах России и мира.

Фото: Артур Салимов / Mkset.ru

Мы следим за развитием событий.

Материалы по теме
Башкирия вошла в «оранжевую группу» на карте нарушений прав журналистовЖурналист Иван Голунов задержан в Москве из-за наркотиков
#Новости#Акция#Протесты в Башкирии#Фотофакт#Эксклюзив#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Мелодия для Курая: история взлета и падения президента Башкортостана Муртазы Рахимова
Сегодня, 05:08
Зловоние и мухи: жители обвинили известную птицефабрику в вывозе помета к их домам
Сегодня, 07:53
«Погиб героически»: экс-жена вагнеровца из Башкирии потребовала для него почестей
Сегодня, 07:17
Государство не просило вас рожать: уфимцы о двойках за отсутствие своих лыж в школе
Вчера, 10:48
Жители Башкирии 30 и 31 января смогут увидеть необычное космическое явление
Сегодня, 06:07
В Башкирии погибли 19 детей
Сегодня, 05:12