Перейра и Каборе покинут «Краснодар» после завершения этого сезона

Posted 20 мая 2019, 16:19
Published 20 мая 2019, 16:19
Modified 17 октября 2022, 19:57
Updated 17 октября 2022, 19:57
Информацию подтвердили в самом клубе и сообщили, что у игроков заканчиваются контракты. Об этом 20 мая сообщило издание RT.
На 22 мая запланирована открытая тренировка, в ходе которой у игроков и поклонников будет возможность попрощаться друг с другом.
Играющий в команде с 2013 года Перейра отыграл 200 встреч и забил 29 голов. Каборе в «Краснодаре» с 2016 года сыграл 123 матча и забил два гола.