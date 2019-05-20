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Posted 20 мая 2019, 16:19

Published 20 мая 2019, 16:19

Modified 17 октября 2022, 19:57

Updated 17 октября 2022, 19:57

Перейра и Каборе покинут «Краснодар» после завершения этого сезона

20 мая 2019, 16:19
По окончании текущего сезона футбольный клуб «Краснодар» покинут хавбеки Шарль Каборе и Маурисио Перейра.

Информацию подтвердили в самом клубе и сообщили, что у игроков заканчиваются контракты. Об этом 20 мая сообщило издание RT.

На 22 мая запланирована открытая тренировка, в ходе которой у игроков и поклонников будет возможность попрощаться друг с другом.

Играющий в команде с 2013 года Перейра отыграл 200 встреч и забил 29 голов. Каборе в «Краснодаре» с 2016 года сыграл 123 матча и забил два гола.

#Юлия Кононенко#Спорт#Новости
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