В России выпустили в обращение почтовую марку с портретом Мустая Карима

Сегодня, 15 мая, в Уфе и Москве прошла торжественная процедура гашения марки с портретом народного поэта Башкирии Мустая Карима.
Для гашения художественной почтовой марки изготовили памятный сувенирный штемпель. На штемпеле указана сегодняшняя дата - 15 мая 2019 года. Этим штемпелем и произвели гашение марки на специальных конвертах, конверты подписали участники церемонии, в том числе гендиректор «Почты России» Николай Подгузов и учредитель фонда имени Мустая Карима Тимербулат Каримов.
- Приветствую вас всех в очень важном для нашей семьи месте — Московском центральном Доме литераторов. Сегодня с нами наши дорогие близкие друзья. Появилась замечательная марка, которая станет еще одним важным этапом в праздновании 100-летия Мустая, — отметил Тимербулат Каримов и поблагодарил всех, кто поддержал идею о выпуске юбилейной марки. - То, что эта марка разлетится по всем уголкам нашей страны, созвучно со знаменитым стихотворением Мустая «Птиц выпускаю из своей груди». Сегодня, как эти птицы из его груди, разлетелись множество марок. Многие люди в нашей стране увидят его заветный лик и поймут, что в нашей жизни есть поэзия.
В Уфе в мероприятии памятного гашения приняла участие дочь Мустая Карима – Альфия Мустаевна, министр культуры Башкирии Амина Шафикова, руководитель агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов, мэр города Уфы Ульфат Мустафин, директор Управления Федеральной почтовой связи РБ Ирек Галимов. Им было предоставлено право первым поставить оттиск штемпеля на почтовую продукцию.
- Папа начал свою военную службу с опасной профессии связиста. Он был начальником связи артдивизиона. На одном из первых учебных занятий у него были позывные «Говорит Уфа», - рассказала Альфия Каримова. - Отец и родился в День связиста, 20 октября. Всем своим творчеством он устанавливал связи между разными людьми - теми, кто ценит красоту, литературу, книгу. И до последнего дня он остался связистом между людьми.
Как отметил в беседе с журналистами Народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков, выпуск марки к юбилею Мустая Карима - это историческое событие, очень важное для Башкирии.
- Мустай Карим - это достойный сын башкирского народа, который был предан башкирской земле, писал о ней и восхвалял её, - добавил Аскар Абдразаков.
Тираж марки составил 128 тысяч экземпляров номиналом в 35 рублей. На марке изображен портрет Мустая Карима на фоне башкирского пейзажа. Художник-дизайнер — Хания Бетрединова.
Знаки почтовой оплаты поступили во все отделения связи страны. Россияне уже могут использовать их для отправки своей почтовой корреспонденции по стране и всему миру.
Напомним, 20 октября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения Мустая Карима. Башкирский советский поэт, писатель, драматург, народный поэт Башкирии Мустай Карим удостоился многочисленных наград и премий: звания Героя Социалистического Труда (1979), Ленинской премии (1984); двух орденов Ленина, орденов Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» III (1995) и II (2004) степеней и др. Мустай Карим был почётным академиком наук Республики Башкортостан, заслуженным деятелем искусств РФ.