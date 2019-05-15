В России выпустили в обращение почтовую марку с портретом Мустая Карима

- Приветствую вас всех в очень важном для нашей семьи месте — Московском центральном Доме литераторов. Сегодня с нами наши дорогие близкие друзья. Появилась замечательная марка, которая станет еще одним важным этапом в праздновании 100-летия Мустая, — отметил Тимербулат Каримов и поблагодарил всех, кто поддержал идею о выпуске юбилейной марки. - То, что эта марка разлетится по всем уголкам нашей страны, созвучно со знаменитым стихотворением Мустая «Птиц выпускаю из своей груди». Сегодня, как эти птицы из его груди, разлетелись множество марок. Многие люди в нашей стране увидят его заветный лик и поймут, что в нашей жизни есть поэзия.