Мустай Карим и фонтан «Семь девушек» попали на открытку для посткроссеров

- В настоящее время в международном проекте по посткроссингу участвуют энтузиасты более чем из двухсот государств мира, - пояснили в почтовом ведомстве. - Россия традиционно занимает первые строчки списка стран с наибольшим количеством участников и отправленных открыток. Примечательно, что по данным Википедии, миллионная открытка из России, зарегистрированная в глобальной системе посткроссинга, прошла почтовую регистрацию в мае 2012 года и была отправлена из Уфы в Тольятти.