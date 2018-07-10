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Мустай Карим и фонтан «Семь девушек» попали на открытку для посткроссеров

10 июля 2018, 17:53
В Уфе выпустили первую почтовую карточку для посткроссеров с видами города

Общество филателистов Башкортостана и Музей почты Башкирии выпустили почтовую карточку, специально предназначенную для посткроссеров – людей из разных городов и стран, которые обмениваются между собой открытками, пересылая их друг другу по почте. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС РБ.

На карточке с надписью «Привет из Уфы» изображены скульптуры, расположенные в разных частях города. Среди них - памятник Мустаю Кариму, установленный возле Дома профсоюзов, фонтан «Семь девушек» на улице Ленина, и еще четыре снимка с разными видами Уфы.

- В настоящее время в международном проекте по посткроссингу участвуют энтузиасты более чем из двухсот государств мира, - пояснили в почтовом ведомстве. - Россия традиционно занимает первые строчки списка стран с наибольшим количеством участников и отправленных открыток. Примечательно, что по данным Википедии, миллионная открытка из России, зарегистрированная в глобальной системе посткроссинга, прошла почтовую регистрацию в мае 2012 года и была отправлена из Уфы в Тольятти.

Почта России участвует в популяризации движения посткроссеров, считая его частью культурного обмена. Несколько лет назад в официальное обращение были выпущены специальные штемпели для почтовых отделений Уфы и Стерлитамака, посвященные посткроссингу.

По замыслам авторов карточки, серия для посткроссеров с видами Уфы и Башкирии будет продолжена, чтобы как можно больше изображений родного края стали доступны другим жителям нашей планеты.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Город
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