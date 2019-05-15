В Башкирии юристы профсоюза обратились в суд для защиты врача в Нефтекамске

Заведующая консультацией только пришла с планерки, спустилась в регистратуру и пояснила пациентке, что для обследования на гормоны щитовидной железы женщине нужно обратиться к эндокринологу в первую поликлинику, а направления на обследование на гормоны женской половой сферы ей даст врач после консультации, на которую в регистратуре ее сразу и запишут.