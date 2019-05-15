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В Башкирии юристы профсоюза обратились в суд для защиты врача в Нефтекамске

15 мая 2019, 12:38
Фото: pixabay.com
В апреле одна из пациенток вцепилась в волосы заведующей консультацией, после чего та слегла в больницу.

Сегодня юристы профсоюза работников здравоохранения Башкирии обратились в мировой суд, чтобы защитить права доктора из Нефтекамска.

В первой половине апреля в Нефтекамске случился инцидент: пациентка вцепилась в волосы заведующей консультацией, требуя предоставить ей направление на сдачу анализов на гормоны по рекомендации эндокринолога РКБ, хотя на прием к доктору в этот день женщина записана не была.

Заведующая консультацией только пришла с планерки, спустилась в регистратуру и пояснила пациентке, что для обследования на гормоны щитовидной железы женщине нужно обратиться к эндокринологу в первую поликлинику, а направления на обследование на гормоны женской половой сферы ей даст врач после консультации, на которую в регистратуре ее сразу и запишут.

В истерике пациентка, продолжая требовать свое, вцепилась в волосы доктора: трясла ее так, что заведующая не сразу смогла оторваться от нее, на какое-то время потеряв сознание.

Сотрудники женской консультации вызвали наряд полиции, а когда те приехали, пациентка быстро удалилась из здания женской консультации.

Вечером доктора после «встряски» госпитализировали с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение местной больницы.

Несмотря на заявление в полицию и заключение судмедэкспертизы (у пострадавшего врача были зафиксированы телесные повреждения в виде синяков, ушибов и кровоподтека волосистой части головы), в возбуждении уголовного дела было отказано.

Юристы профсоюза работников здравоохранения Башкирии обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы, в связи с резким ухудшением здоровья врача, так как она почти месяц находилась на больничном. В прокуратуре отменили отказ в возбуждении уголовного дела и отозвали материалы административного дела, направленные в мировой суд.

- Назначена дополнительная проверка, - сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии. – Наши юристы обратились в мировой суд для возбуждения уголовного дела по статье 115, ч.1. Мы добиваемся справедливого решения в этой ситуации.

Если бы данный инцидент рассматривался в административном порядке, то женщине, вцепившейся в волосы врачу, грозил бы штраф от 5 до 13 тысяч рублей. В случае возбуждения уголовного дела наказание строже - от штрафа до 40 тысяч рублей до исправительных работ до 1 года или лишения свободы на 4 месяца.

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