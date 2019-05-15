В Башкирии юристы профсоюза обратились в суд для защиты врача в Нефтекамске

Сегодня юристы профсоюза работников здравоохранения Башкирии обратились в мировой суд, чтобы защитить права доктора из Нефтекамска.
В первой половине апреля в Нефтекамске случился инцидент: пациентка вцепилась в волосы заведующей консультацией, требуя предоставить ей направление на сдачу анализов на гормоны по рекомендации эндокринолога РКБ, хотя на прием к доктору в этот день женщина записана не была.
Заведующая консультацией только пришла с планерки, спустилась в регистратуру и пояснила пациентке, что для обследования на гормоны щитовидной железы женщине нужно обратиться к эндокринологу в первую поликлинику, а направления на обследование на гормоны женской половой сферы ей даст врач после консультации, на которую в регистратуре ее сразу и запишут.
В истерике пациентка, продолжая требовать свое, вцепилась в волосы доктора: трясла ее так, что заведующая не сразу смогла оторваться от нее, на какое-то время потеряв сознание.
Сотрудники женской консультации вызвали наряд полиции, а когда те приехали, пациентка быстро удалилась из здания женской консультации.
Вечером доктора после «встряски» госпитализировали с гипертоническим кризом в кардиологическое отделение местной больницы.
Несмотря на заявление в полицию и заключение судмедэкспертизы (у пострадавшего врача были зафиксированы телесные повреждения в виде синяков, ушибов и кровоподтека волосистой части головы), в возбуждении уголовного дела было отказано.
Юристы профсоюза работников здравоохранения Башкирии обратились с ходатайством о проведении дополнительной экспертизы, в связи с резким ухудшением здоровья врача, так как она почти месяц находилась на больничном. В прокуратуре отменили отказ в возбуждении уголовного дела и отозвали материалы административного дела, направленные в мировой суд.
- Назначена дополнительная проверка, - сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Башкирии. – Наши юристы обратились в мировой суд для возбуждения уголовного дела по статье 115, ч.1. Мы добиваемся справедливого решения в этой ситуации.
Если бы данный инцидент рассматривался в административном порядке, то женщине, вцепившейся в волосы врачу, грозил бы штраф от 5 до 13 тысяч рублей. В случае возбуждения уголовного дела наказание строже - от штрафа до 40 тысяч рублей до исправительных работ до 1 года или лишения свободы на 4 месяца.