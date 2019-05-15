Радий Хабиров на конгрессе в Уфе признался, что ему жаль современных детей

— Мне жаль современных детей, прежде всего, потому что на них постоянно обрушивается огромный информационный поток, они почти постоянно погружены в виртуальный мир, с гаджетами и т. д., — признался Радий Хабиров.
Он рассказал присутствующим в зале детским омбудсменам со всей России о таких последних новостях из области поддержки детства в Башкирии, как введение пятидневной учебной недели в школе, укрепление системы молочных кухонь, проведение регулярной диспансеризации детей и т. д.
Руководитель Башкирии попросил делегатов активнее делиться своими мнениями и предложениями.