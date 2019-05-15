На открытии конгресса в Уфе дети читали стихи в честь чиновников

Сегодня, 15 мая, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» начал свою работу всероссийский конгресс «Вектор Детство-2019», в рамках которого проходят съезд детских омбудсменов страны и республиканский Родительский форум.
Открыли мероприятие дети, которые прочитали стихи и спели песни на русском и башкирском языках. Наибольший восторг аудитории вызвали два четверостишия, в которых упоминаются «наш компас Анна Кузнецова» (это уполномоченный по правам ребенка России) и «наш друг Хабиров Радий» (врио главы Башкирии).
Следом за выступлением детей Анна Кузнецова зачитала приветствие от президента страны Владимира Путина.