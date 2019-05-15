На открытии конгресса в Уфе дети читали стихи в честь чиновников

Открыли мероприятие дети, которые прочитали стихи и спели песни на русском и башкирском языках. Наибольший восторг аудитории вызвали два четверостишия, в которых упоминаются «наш компас Анна Кузнецова» (это уполномоченный по правам ребенка России) и «наш друг Хабиров Радий» (врио главы Башкирии).