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Радий Хабиров — Мухаметьянову: Вы походите по улицам, пофотографируйте ямы

13 мая 2019, 09:20
Фото: Вконтакте
На оперативном совещании правительства Башкирии обсудили ход ямочного ремонта в регионе.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомтранспорта Тимур Мухаметьянов доложил о ходе работ по ямочному ремонту.

— Всего отремонтировано 348,5 тысяч ям, в том числе в мае — 115 500, — сказал он. — Это 67% от запланированного.

Лидеры и отстающие по ремонту ям.

По словам Тимура Мухаметьянова, через мобильное приложение «Дорожный эксперт» было оцифровано 33 тысячи заявок на ремонт ям, 19 500 ям отремонтировано, 10 000 находятся в работе.

Министр ЖКХ Михаил Киреев дополнил картину своего коллеги цифрами по ремонту ям во дворах. Он также добавил, что приложением «Дорожный эксперт» пользоваться стали реже. С этим надо что-то делать, посетовал министр.

Данные министерства ЖКХ Башкирии.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров после докладов посоветовал Тимуру Мухаметьянову довести до логического конца начатое дело.

— Вы соберите экспертов, общественников, тех, кто вас критикует, — сказал Радий Хабиров. — Выйдите на улицы, пофотографируйте, покажите, как это всё работает.

Иначе складывается непонятная ситуация, пояснил он, одни докладывают, что система работает нормально, а другие сообщают, что по «Дорожному эксперту» гражданину ответили, что яма отремонтирована, а это на самом деле не так.

— Я думаю, надо сделать акцент на ремонте дворовых ям, — обратился Радий Хабирова к министрам. В ответ последовало молчание, которое можно было расценить как знак согласия.

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