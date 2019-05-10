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Радий Хабиров подписал новый закон об изменении хода выборов в Башкирии

10 мая 2019, 08:29
Фото: rbtoday.ru
Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал принятый депутатами Государственного Собрания – Курултая РБ закон о внесении изменений в выборы. Уточняется, что инициатива продлевает работу избирательных участков на два часа. Проект вступит в силу через десять дней после публикования.

Председатель Курултая РБ Константин Толкачев уточнил, что избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00 вместо вместо с прежнего времени – с 8:00 до 20:00. Такая мера, по его мнению, даст возможность проголосовать как можно большему количеству людей.

С учетом того что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6.00 до 22.00, – объяснил господин Толкачев.

Напомним, в сентябре жители республики будут выбирать главу региона, двух депутатов Курултая и также муниципальных депутатов в ряде городов и районов.

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