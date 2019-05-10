Радий Хабиров подписал новый закон об изменении хода выборов в Башкирии

– С учетом того что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6.00 до 22.00, – объяснил господин Толкачев.