Радий Хабиров подписал новый закон об изменении хода выборов в Башкирии

Председатель Курултая РБ Константин Толкачев уточнил, что избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00 вместо вместо с прежнего времени – с 8:00 до 20:00. Такая мера, по его мнению, даст возможность проголосовать как можно большему количеству людей.
– С учетом того что Единый день голосования совпадает с периодом «горячей» поры уборки урожая, новая норма особенно своевременна для сельской местности. Для немалой части городского электората данная мера тоже актуальна, поскольку в сентябре нередко еще стоит теплая погода. Многие семьями уезжают на дачу, не успевая вернуться и проголосовать до восьми вечера. Новый закон в определенной степени возвращает нас к советскому опыту, когда избирательные участки работали еще дольше – с 6.00 до 22.00, – объяснил господин Толкачев.
Напомним, в сентябре жители республики будут выбирать главу региона, двух депутатов Курултая и также муниципальных депутатов в ряде городов и районов.