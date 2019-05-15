Под Уфой житель села вывалил гору мусора прямо на дорогу

Жительница села Шамонино под Уфой по пути в магазин заметила, как житель соседнего села Шмидтово привез полный прицеп мусора к ним и вывалил возле контейнеров прямо на дороге.
— На мои доводы и замечания только огрызался: «Кто ты такая?». И никто это не уберет ведь — дворников у нас нет, весь его хлам разлетится по округе. А рядом речка и ягодные поля, — написала Ляйсан на своей странице в Фейсбуке.
К своему посту она прикрепила в качестве доказательства видео и выразила надежду, что «этому персонажу светит штраф».
— Пока стоят контейнеры, такие «свинтусы» будут вываливать все барахло на дорогу! Надо убрать контейнеры и перейти на подворовой сбор мусора, как было раньше! Услышьте нас, пожалуйста! — написала девушка.
Под постом Ляйсан появилось множество комментариев с возмущением.
— По республике едешь, как по большой свалке мусора, водители все кидают в окна, везде пластиковые бутылки, пакеты по всем полям! Надо срочно вводить штрафы за выброс мусора, а за свалки штрафовать администрации районов и городов. Подняли же квартплаты за вывоз мусора, значит, администрации несут ответственность за свалки и летающий мусор! — написано в одном из них.
Под своим постом девушка отметила врио главы республики Радия Хабирова и главу администрации Уфимского района Вилория Угарова. От первого лица республики ответа не последовало, а Угаров отчитался следующим образом:
«Добрый день! Для жителей Шамонино, Шмидтово, Бурцево планируется установить единую площадку с бункерами и контейнерами для раздельного сбора ТКО и крупногабаритного мусора. Рассматриваются варианты месторасположения контейнерной площадки. Окончательный вариант установки площадки будет согласован с жителями Шамонино, Бурцево и Шмидтово. С уважением, глава администрации Уфимского района Вилорий Угаров».
Напомним, мусорная реформа в Башкирии началась 1 января 2019 года. Несмотря на общение властей, жители республики все еще сообщают о неорганизованности и неудовлетворительном ходе реформы — вызывают вопросы размер оплаты, несанкционированные свалки и другие проблемы.